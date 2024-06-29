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Маск объявил о новом рекорде соцсети X

Маск объявил о новом рекорде соцсети X - 29.06.2024, ПРАЙМ

Маск объявил о новом рекорде соцсети X

Социальная сеть X побила свой предыдущий рекорд по времени использования в США, сообщил владелец сети предприниматель Илон Маск. | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T12:25+0300

2024-06-29T12:25+0300

2024-06-29T12:26+0300

экономика

соцсеть x

рекорд

илон маск

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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Социальная сеть X побила свой предыдущий рекорд по времени использования в США, сообщил владелец сети предприниматель Илон Маск."Использование X в США достигло рекордного уровня! - написал миллиардер на своей странице в соцсети. - Общее количество секунд, проведенных пользователями в соцсети, составило 76 миллиардов, превзойдя предыдущий рекорд на 5%". Компания Twitter Inc. была основана в США в 2006 году. Ее главный продукт - соцсеть для обмена короткими сообщениями. Осенью 2022 года Илон Маск закрыл сделку на $44 млрд по приобретению этой соцсети. В апреле стало известно о поглощении Twitter Inc. компанией X Corp. Штаб-квартира X Corp расположена в штате Невада.

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соцсеть x, рекорд, илон маск