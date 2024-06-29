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Маск объявил о новом рекорде соцсети X - 29.06.2024, ПРАЙМ
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Маск объявил о новом рекорде соцсети X
Маск объявил о новом рекорде соцсети X - 29.06.2024, ПРАЙМ
Маск объявил о новом рекорде соцсети X
Социальная сеть X побила свой предыдущий рекорд по времени использования в США, сообщил владелец сети предприниматель Илон Маск. | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T12:25+0300
2024-06-29T12:26+0300
экономика
соцсеть x
рекорд
илон маск
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Социальная сеть X побила свой предыдущий рекорд по времени использования в США, сообщил владелец сети предприниматель Илон Маск."Использование X в США достигло рекордного уровня! - написал миллиардер на своей странице в соцсети. - Общее количество секунд, проведенных пользователями в соцсети, составило 76 миллиардов, превзойдя предыдущий рекорд на 5%". Компания Twitter Inc. была основана в США в 2006 году. Ее главный продукт - соцсеть для обмена короткими сообщениями. Осенью 2022 года Илон Маск закрыл сделку на $44 млрд по приобретению этой соцсети. В апреле стало известно о поглощении Twitter Inc. компанией X Corp. Штаб-квартира X Corp расположена в штате Невада.
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соцсеть x, рекорд, илон маск
Экономика, соцсеть X, рекорд, Илон Маск
12:25 29.06.2024 (обновлено: 12:26 29.06.2024)
 
Маск объявил о новом рекорде соцсети X

Маск: соцсеть X побила предыдущий рекорд по времени использования в США

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТелемост с Илоном Маском на краснодарском форуме "Дело за малым"
Телемост с Илоном Маском на краснодарском форуме Дело за малым - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Социальная сеть X побила свой предыдущий рекорд по времени использования в США, сообщил владелец сети предприниматель Илон Маск.
"Использование X в США достигло рекордного уровня! - написал миллиардер на своей странице в соцсети. - Общее количество секунд, проведенных пользователями в соцсети, составило 76 миллиардов, превзойдя предыдущий рекорд на 5%".
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Вчера, 09:31
Компания Twitter Inc. была основана в США в 2006 году. Ее главный продукт - соцсеть для обмена короткими сообщениями. Осенью 2022 года Илон Маск закрыл сделку на $44 млрд по приобретению этой соцсети. В апреле стало известно о поглощении Twitter Inc. компанией X Corp. Штаб-квартира X Corp расположена в штате Невада.
 
Экономикасоцсеть XрекордИлон Маск
 
 
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