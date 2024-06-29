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США в мае закупили у Китая табака и сигарет на рекордную сумму
США в мае закупили у Китая табака и сигарет на рекордную сумму - 29.06.2024, ПРАЙМ
США в мае закупили у Китая табака и сигарет на рекордную сумму
США в мае закупили у Китая табака и сигарет на 274,4 миллиона долларов, что стало максимальным показателем с января 2022 года, выяснило РИА Новости, изучив... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T09:10+0300
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. США в мае закупили у Китая табака и сигарет на 274,4 миллиона долларов, что стало максимальным показателем с января 2022 года, выяснило РИА Новости, изучив данные взаимной торговли двух стран. Соединенные Штаты наращивают покупки этой продукции в Китае уже четвертый месяц подряд - правда, за месяц объемы в денежном выражении выросли незначительно - примерно на 1%. Более заметный показатель за последнее время был зафиксирован 2,5 года назад - в январе 2022 года объемы достигали 307 миллионов долларов. Всего в мае Китай продал за рубеж данной продукции на 856,3 миллиона долларов - на США пришлось 32% всех поставок, что сделало страну крупнейшим торговым партнером Поднебесной. Также активно табак шел в Великобританию (13% майских поставок), Южную Корею и Россию (по 7%), Нидерланды и Германию (по 4%).
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сша, китай, торговля
Экономика, США, КИТАЙ, торговля
США в мае закупили у Китая табака и сигарет на рекордную сумму
США в мае закупили у Китая табака и сигарет на рекордную с 2022 года сумму
МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. США в мае закупили у Китая табака и сигарет на 274,4 миллиона долларов, что стало максимальным показателем с января 2022 года, выяснило РИА Новости, изучив данные взаимной торговли двух стран.
Соединенные Штаты наращивают покупки этой продукции в Китае уже четвертый месяц подряд - правда, за месяц объемы в денежном выражении выросли незначительно - примерно на 1%. Более заметный показатель за последнее время был зафиксирован 2,5 года назад - в январе 2022 года объемы достигали 307 миллионов долларов.
Всего в мае Китай продал за рубеж данной продукции на 856,3 миллиона долларов - на США пришлось 32% всех поставок, что сделало страну крупнейшим торговым партнером Поднебесной.
США за месяц сократили поставки нефтепродуктов в Китай в шесть раз
Также активно табак шел в Великобританию (13% майских поставок), Южную Корею и Россию (по 7%), Нидерланды и Германию (по 4%).