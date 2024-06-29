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Путин поздравил судостроителей с профессиональным праздником
Путин поздравил судостроителей с профессиональным праздником - 29.06.2024, ПРАЙМ
Путин поздравил судостроителей с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с Днем кораблестроителя, назвав отрасль одной из приоритетных в... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T06:00+0300
2024-06-29T06:00+0300
2024-06-29T06:13+0300
экономика
владимир путин
судостроение
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с Днем кораблестроителя, назвав отрасль одной из приоритетных в промышленности и экономики России. Телеграмма с поздравлением опубликована на сайте Кремля. В частности, в телеграмме говорится: "Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем кораблестроителя. Судостроение по праву считается одной из ключевых, приоритетных отраслей отечественной промышленности и экономики в целом. Мощный производственный, интеллектуальный, кадровый потенциал наших верфей и конструкторских бюро позволяет создавать современные гражданские суда и боевые корабли", - говорится в телеграмме. Президент отметил, что в настоящий момент перед корабелами стоят стратегические задачи. Работника судостроительной отрасли необходимо обеспечивать бесперебойную деятельность предприятий на фоне беспрецедентных внешних вызовов, уделять неустанное внимание исполнению государственного оборонного заказа, укреплять технологический суверенитет Российской Федерации. При этом глава государства пожелал работникам и ветеранам судостроительной отрасли здоровья, успехов и всего наилучшего.
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владимир путин, судостроение, поздравление
Экономика, Владимир Путин, судостроение, поздравление
Путин поздравил судостроителей с профессиональным праздником
Владимир Путин поздравил работников судостроительной отрасли с праздником
МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ.
Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с Днем кораблестроителя, назвав отрасль одной из приоритетных в промышленности и экономики России. Телеграмма с поздравлением опубликована на сайте
Кремля.
В частности, в телеграмме говорится: "Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем кораблестроителя. Судостроение по праву считается одной из ключевых, приоритетных отраслей отечественной промышленности и экономики в целом. Мощный производственный, интеллектуальный, кадровый потенциал наших верфей и конструкторских бюро позволяет создавать современные гражданские суда и боевые корабли", - говорится в телеграмме.
Огромные проблемы. На Западе оценили прогресс военного судостроения КНР
Президент отметил, что в настоящий момент перед корабелами стоят стратегические задачи. Работника судостроительной отрасли необходимо обеспечивать бесперебойную деятельность предприятий на фоне беспрецедентных внешних вызовов, уделять неустанное внимание исполнению государственного оборонного заказа, укреплять технологический суверенитет Российской Федерации. При этом глава государства пожелал работникам и ветеранам судостроительной отрасли здоровья, успехов и всего наилучшего.