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В принадлежащих Thales компаниях в трех странах прошли крупные обыски

В принадлежащих Thales компаниях в трех странах прошли крупные обыски - 29.06.2024, ПРАЙМ

В принадлежащих Thales компаниях в трех странах прошли крупные обыски

Крупные обыски прошли в штаб-квартирах различных компаний в трех странах, принадлежащих французской промышленной группе Thales, в рамках расследования... | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T22:18+0300

2024-06-29T22:18+0300

2024-06-29T22:18+0300

экономика

бизнес

thales

обыски

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ПАРИЖ, 29 июн – ПРАЙМ. Крупные обыски прошли в штаб-квартирах различных компаний в трех странах, принадлежащих французской промышленной группе Thales, в рамках расследования предполагаемой коррупции, сообщил в субботу телеканал BFMTV со ссылкой на источники. "Масштабные обыски были проведены на этой неделе со среды 26 июня по пятницу 28 июня в штаб-квартирах различных компаний французской оружейной группы Thales во Франции, Нидерландах и Испании", - говорится в сообщении телеканала. В обысках были задействованы 65 следователей французского Центрального офиса по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми нарушениями (OCLCIFF) и 12 специалистов Национальной финансовой прокуратуры страны, передаёт BFMTV. К сотрудничеству также были привлечены судебные органы Нидерландов и Испании в координации с Евроюстом, сообщает телеканал. Отмечается, что операции прошли в рамках двух предварительных расследований по делу о коррупции и торговле влиянием. Первое из них было открыто ещё в 2016 году по делу о предполагаемом "подкупе иностранного должностного лица", преступном сговоре и отмывании денег в связи с продажей подлодок и строительством морской базы в Бразилии, сказано в материале. Второе расследование касается различных операций по продаже военного и гражданского оборудования за границу, оно было открыто в июне 2023 года, передаёт телеканал. В его рамках органы также изучают возможные факты коррупции, торговли влиянием и сокрытие этих преступлений, сообщает BFMTV.

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бизнес, thales, обыски