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Турция уступает своих туристов конкурентам из-за цен, сообщили СМИ - 29.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Турция уступает своих туристов конкурентам из-за цен, сообщили СМИ
Турция уступает своих туристов конкурентам из-за цен, сообщили СМИ - 29.06.2024, ПРАЙМ
Турция уступает своих туристов конкурентам из-за цен, сообщили СМИ
Скачок цен в Турции вынуждает путешественников выбирать более доступные направления. Однако и сами жители страны с целью экономии предпочитают отдых за... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T21:45+0300
2024-06-29T21:45+0300
экономика
туризм
турция
отели
отдых
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Скачок цен в Турции вынуждает путешественников выбирать более доступные направления. Однако и сами жители страны с целью экономии предпочитают отдых за границей. Об этом сообщил "Турпром".Отмечается, что десятки тысяч турецких туристов купили туры в Египет. Основным направлением для них стал Шарм-эль-Шейх, так как "все включено" там дешевле, чем в Турции".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСреди других популярных направлений "Турпром" выделил ОАЭ и Грецию. Последняя начала выдавать недельные визы турецким туристам, приезжающим на некоторые острова.Авторы материала сообщили, что растущая популярность более дешевых заграничных направлений вызывает озабоченность у турецких отельеров. По словам президента Kemer Promotion Foundation Волкана Йорулмаза, которого процитировал портал, отельеры находятся "в ситуации, когда цены высокие, инфляция высокая, курсы валют подавлены" и в итоге возникает разница в доходах и расходах. По его словам, потеря рентабельности составит 25% и необходимо поднять цену. "В итоге, мы не можем конкурировать даже с нашими европейскими конкурентами: Францией, Италией и Грецией", — заключил Йорулмаз.
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туризм, турция, отели, отдых
Экономика, Туризм, ТУРЦИЯ, отели, отдых
21:45 29.06.2024
 
Турция уступает своих туристов конкурентам из-за цен, сообщили СМИ

"Турпром": Турция уступает своих туристов конкурентам из-за повышения цен

© Unsplash/Meriç DağlıФлаг Турции
Флаг Турции
© Unsplash/Meriç Dağlı
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Скачок цен в Турции вынуждает путешественников выбирать более доступные направления. Однако и сами жители страны с целью экономии предпочитают отдых за границей. Об этом сообщил "Турпром".
Отмечается, что десятки тысяч турецких туристов купили туры в Египет. Основным направлением для них стал Шарм-эль-Шейх, так как "все включено" там дешевле, чем в Турции".
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Среди других популярных направлений "Турпром" выделил ОАЭ и Грецию. Последняя начала выдавать недельные визы турецким туристам, приезжающим на некоторые острова.
Авторы материала сообщили, что растущая популярность более дешевых заграничных направлений вызывает озабоченность у турецких отельеров. По словам президента Kemer Promotion Foundation Волкана Йорулмаза, которого процитировал портал, отельеры находятся "в ситуации, когда цены высокие, инфляция высокая, курсы валют подавлены" и в итоге возникает разница в доходах и расходах. По его словам, потеря рентабельности составит 25% и необходимо поднять цену.
"В итоге, мы не можем конкурировать даже с нашими европейскими конкурентами: Францией, Италией и Грецией", — заключил Йорулмаз.
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