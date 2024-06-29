https://1prime.ru/20240629/ukraina-849595607.html

Иностранная помощь Киеву сократилась до минимума с февраля 2022 года

Иностранная помощь Киеву сократилась до минимума с февраля 2022 года - 29.06.2024, ПРАЙМ

Иностранная помощь Киеву сократилась до минимума с февраля 2022 года

Финансовая помощь Украине от других стран достигла минимумов с февраля 2022 года: за первое полугодие среднемесячные поступления составили около 1,9 миллиарда... | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T08:20+0300

2024-06-29T08:20+0300

2024-06-29T08:21+0300

экономика

помощь украине

минимум

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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Финансовая помощь Украине от других стран достигла минимумов с февраля 2022 года: за первое полугодие среднемесячные поступления составили около 1,9 миллиарда евро, при этом в мае впервые вообще не поступило никаких средств, следует из расчетов РИА Новости по данным украинского минфина. Украина с начала спецоперации России в феврале 2022 года начала получать значительные финансовые транши в свой бюджет, из которых обеспечивается выполнение государством своих основных функций, а также покрытие дефицита. Бюджет Украины в 2022 году пополнялся 17 странами и Евросоюзом - в среднем на 2,9 миллиарда евро в месяц. Самое большое финансирование предоставили тогда США (11,4 миллиарда евро), Евросоюз (7,6 миллиарда) и Канада (1,8 миллиарда). В следующем году финансировали украинский бюджет уже 13 стран и Евросоюз в среднем по 3 миллиарда евро в месяц. Не было поступлений от Франции, Италии, Нидерландов, Дании, Швеции, Литвы, Латвии, Австрии и Албании, а крупнейшим донором стал ЕС (18,1 миллиарда евро) вместо США (10,1 миллиарда). Тройку лидеров замкнула Япония (3,4 миллиарда). А в этом году среди двусторонних источников финансирования украинского бюджета остались лишь ЕС, Япония, Канада, Британия, Норвегия и Испания, а их ежемесячный "взнос" сократился до 1,9 миллиарда евро. Интересно и распределение помощи по месяцам: если в 2022 и 2023 годах не было ни одного месяца с поступлениями меньше 1 миллиарда евро, то в 2024 году таких было три. В январе украинский бюджет получил лишь 400 миллионов евро, в феврале 740 миллионов, а в мае поступлений от других стран и объединений вовсе не было. В июне Евросоюз передал Украине очередные 1,5 миллиарда евро, сообщил минфин страны в четверг. При этом объединение с апреля стало единственным крупным иностранным донором для украинского бюджета. Отдельные страны же перестали перечислять финансовую помощь еще в марте.

https://1prime.ru/20240628/kiev-849578925.html

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помощь украине, минимум