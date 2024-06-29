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Названо условие для возвращения в Россию ушедших брендов

Названо условие для возвращения в Россию ушедших брендов - 29.06.2024, ПРАЙМ

Названо условие для возвращения в Россию ушедших брендов

Покинувшие Россию бренды могут вернуться, если будут отсутствовать препятствия со стороны государства. Такое мнение выразил экономист Михаил Беляев в беседе с... | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T22:31+0300

2024-06-29T22:31+0300

2024-06-29T22:31+0300

экономика

бизнес

зарубежные компании

российский рынок

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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Покинувшие Россию бренды могут вернуться, если будут отсутствовать препятствия со стороны государства. Такое мнение выразил экономист Михаил Беляев в беседе с "Лентой.ру". Эксперт считает, что российский рынок по-прежнему остается крайне привлекательным для многих зарубежных фирм. Он напомнил, что этот рынок составляет 150 миллионов человек с растущей зарплатой. При этом у брендов, уже имевших успех и завоевавших хорошую репутацию, имеется логичный соблазн для возвращения с целью повышения продаж и прибыли. Кроме того, вернуться намного проще, чем завоевывать рынок с нуля, добавил Беляев.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОн подчеркнул, что готовность вернуться у зарубежных компаний есть всегда. "Сейчас мы видим единичные возвраты, но, когда другие компании увидят успешные примеры, отсутствие препятствий с нашей стороны, это число может вырасти. Препятствий при этом быть не должно: присутствие брендов всегда позитивно", —заключил эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, зарубежные компании, российский рынок