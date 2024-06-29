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Названо условие для возвращения в Россию ушедших брендов - 29.06.2024, ПРАЙМ
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Названо условие для возвращения в Россию ушедших брендов
Названо условие для возвращения в Россию ушедших брендов - 29.06.2024, ПРАЙМ
Названо условие для возвращения в Россию ушедших брендов
Покинувшие Россию бренды могут вернуться, если будут отсутствовать препятствия со стороны государства. Такое мнение выразил экономист Михаил Беляев в беседе с... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T22:31+0300
2024-06-29T22:31+0300
экономика
бизнес
зарубежные компании
российский рынок
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Покинувшие Россию бренды могут вернуться, если будут отсутствовать препятствия со стороны государства. Такое мнение выразил экономист Михаил Беляев в беседе с "Лентой.ру". Эксперт считает, что российский рынок по-прежнему остается крайне привлекательным для многих зарубежных фирм. Он напомнил, что этот рынок составляет 150 миллионов человек с растущей зарплатой. При этом у брендов, уже имевших успех и завоевавших хорошую репутацию, имеется логичный соблазн для возвращения с целью повышения продаж и прибыли. Кроме того, вернуться намного проще, чем завоевывать рынок с нуля, добавил Беляев.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОн подчеркнул, что готовность вернуться у зарубежных компаний есть всегда. "Сейчас мы видим единичные возвраты, но, когда другие компании увидят успешные примеры, отсутствие препятствий с нашей стороны, это число может вырасти. Препятствий при этом быть не должно: присутствие брендов всегда позитивно", —заключил эксперт.
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бизнес, зарубежные компании, российский рынок
Экономика, Бизнес, зарубежные компании, российский рынок
22:31 29.06.2024
 
Названо условие для возвращения в Россию ушедших брендов

Экономист Беляев: ушедшие бренды вернутся при отсутствии препятствий от властей

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Покинувшие Россию бренды могут вернуться, если будут отсутствовать препятствия со стороны государства. Такое мнение выразил экономист Михаил Беляев в беседе с "Лентой.ру".
Эксперт считает, что российский рынок по-прежнему остается крайне привлекательным для многих зарубежных фирм. Он напомнил, что этот рынок составляет 150 миллионов человек с растущей зарплатой. При этом у брендов, уже имевших успех и завоевавших хорошую репутацию, имеется логичный соблазн для возвращения с целью повышения продаж и прибыли. Кроме того, вернуться намного проще, чем завоевывать рынок с нуля, добавил Беляев.
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Он подчеркнул, что готовность вернуться у зарубежных компаний есть всегда.
"Сейчас мы видим единичные возвраты, но, когда другие компании увидят успешные примеры, отсутствие препятствий с нашей стороны, это число может вырасти. Препятствий при этом быть не должно: присутствие брендов всегда позитивно", —заключил эксперт.
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