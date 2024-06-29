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Предварительный подсчет голосов выявил лидера на выборах президента Ирана

Предварительный подсчет голосов выявил лидера на выборах президента Ирана - 29.06.2024, ПРАЙМ

Предварительный подсчет голосов выявил лидера на выборах президента Ирана

По предварительному подсчету голосов, кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан лидирует на выборах президента Ирана. Об этом сообщает информагентство... | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T06:31+0300

2024-06-29T06:31+0300

2024-06-29T06:32+0300

политика

иран

голосование

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МОСКВА, 29 июн – ПРАЙМ. По предварительному подсчету голосов, кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан лидирует на выборах президента Ирана. Об этом сообщает информагентство Tasnim. Как указывается в сообщении, к настоящему моменту обработано два миллиона 372 тысячи 866 бюллетеней. Кандидат от реформаторского крыла Пезешкиан набрал 973 тысячи 52 голоса, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили – 963 тысячи 615 голосов, действующий спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф – 341 тысячу 56 голосов, клирик Мостафа Пурмохаммади – 15 тысяч 625 голосов. Голосование на выборах президента Ирана состоялось 28 июня. Избирательные участки работали с 08.00 мск до 00.00 (00.30 мск).

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иран, голосование