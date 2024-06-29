https://1prime.ru/20240629/vybory-849594349.html
Предварительный подсчет голосов выявил лидера на выборах президента Ирана
Предварительный подсчет голосов выявил лидера на выборах президента Ирана - 29.06.2024, ПРАЙМ
Предварительный подсчет голосов выявил лидера на выборах президента Ирана
По предварительному подсчету голосов, кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан лидирует на выборах президента Ирана. Об этом сообщает информагентство... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T06:31+0300
2024-06-29T06:31+0300
2024-06-29T06:32+0300
политика
иран
голосование
https://cdnn.1prime.ru/img/84098/20/840982073_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_d720a915461dae7358d07cc8f9d468a6.jpg
МОСКВА, 29 июн – ПРАЙМ. По предварительному подсчету голосов, кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан лидирует на выборах президента Ирана. Об этом сообщает информагентство Tasnim. Как указывается в сообщении, к настоящему моменту обработано два миллиона 372 тысячи 866 бюллетеней. Кандидат от реформаторского крыла Пезешкиан набрал 973 тысячи 52 голоса, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили – 963 тысячи 615 голосов, действующий спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф – 341 тысячу 56 голосов, клирик Мостафа Пурмохаммади – 15 тысяч 625 голосов. Голосование на выборах президента Ирана состоялось 28 июня. Избирательные участки работали с 08.00 мск до 00.00 (00.30 мск).
https://1prime.ru/20240626/iran-849496141.html
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84098/20/840982073_159:0:2888:2047_1920x0_80_0_0_c4a28bb478d8a76c3a4a0d0e264181a2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, голосование
Политика, ИРАН, голосование
Предварительный подсчет голосов выявил лидера на выборах президента Ирана
Tasnim: Масуд Пезешкиан лидирует на выборах президента Ирана
МОСКВА, 29 июн – ПРАЙМ. По предварительному подсчету голосов, кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан лидирует на выборах президента Ирана. Об этом сообщает информагентство Tasnim.
Как указывается в сообщении, к настоящему моменту обработано два миллиона 372 тысячи 866 бюллетеней. Кандидат от реформаторского крыла Пезешкиан набрал 973 тысячи 52 голоса, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили – 963 тысячи 615 голосов, действующий спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф – 341 тысячу 56 голосов, клирик Мостафа Пурмохаммади – 15 тысяч 625 голосов.
МИД Ирана оценил перспективы торговых сделок с Россией
Голосование на выборах президента Ирана состоялось 28 июня. Избирательные участки работали с 08.00 мск до 00.00 (00.30 мск).