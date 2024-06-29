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Предварительный подсчет голосов выявил лидера на выборах президента Ирана - 29.06.2024, ПРАЙМ
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Предварительный подсчет голосов выявил лидера на выборах президента Ирана
Предварительный подсчет голосов выявил лидера на выборах президента Ирана - 29.06.2024, ПРАЙМ
Предварительный подсчет голосов выявил лидера на выборах президента Ирана
По предварительному подсчету голосов, кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан лидирует на выборах президента Ирана. Об этом сообщает информагентство... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T06:31+0300
2024-06-29T06:32+0300
политика
иран
голосование
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МОСКВА, 29 июн – ПРАЙМ. По предварительному подсчету голосов, кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан лидирует на выборах президента Ирана. Об этом сообщает информагентство Tasnim. Как указывается в сообщении, к настоящему моменту обработано два миллиона 372 тысячи 866 бюллетеней. Кандидат от реформаторского крыла Пезешкиан набрал 973 тысячи 52 голоса, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили – 963 тысячи 615 голосов, действующий спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф – 341 тысячу 56 голосов, клирик Мостафа Пурмохаммади – 15 тысяч 625 голосов. Голосование на выборах президента Ирана состоялось 28 июня. Избирательные участки работали с 08.00 мск до 00.00 (00.30 мск).
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иран, голосование
Политика, ИРАН, голосование
06:31 29.06.2024 (обновлено: 06:32 29.06.2024)
 
Предварительный подсчет голосов выявил лидера на выборах президента Ирана

Tasnim: Масуд Пезешкиан лидирует на выборах президента Ирана

© РИА Новости . Рубен Мангасарян | Перейти в медиабанкИран
Иран - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости . Рубен Мангасарян
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МОСКВА, 29 июн – ПРАЙМ. По предварительному подсчету голосов, кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан лидирует на выборах президента Ирана. Об этом сообщает информагентство Tasnim.
Как указывается в сообщении, к настоящему моменту обработано два миллиона 372 тысячи 866 бюллетеней. Кандидат от реформаторского крыла Пезешкиан набрал 973 тысячи 52 голоса, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили – 963 тысячи 615 голосов, действующий спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф – 341 тысячу 56 голосов, клирик Мостафа Пурмохаммади – 15 тысяч 625 голосов.
%Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
МИД Ирана оценил перспективы торговых сделок с Россией
26 июня, 09:15
Голосование на выборах президента Ирана состоялось 28 июня. Избирательные участки работали с 08.00 мск до 00.00 (00.30 мск).
 
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