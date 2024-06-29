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Консерватор Джалили выбился в лидеры на выборах президента Ирана

Консерватор Джалили выбился в лидеры на выборах президента Ирана - 29.06.2024, ПРАЙМ

Консерватор Джалили выбился в лидеры на выборах президента Ирана

Консерватор Саид Джалили лидирует на выборах президента Ирана. Он обошел своего конкурента - кандидата от реформистского крыла Масуда Пезешкиана, передает... | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T07:46+0300

2024-06-29T07:46+0300

2024-06-29T07:54+0300

политика

иран

голосование

лидер

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МОСКВА, 29 июн – ПРАЙМ. Консерватор Саид Джалили лидирует на выборах президента Ирана. Он обошел своего конкурента - кандидата от реформистского крыла Масуда Пезешкиана, передает информагентство Jamaran со ссылкой на данные избирательной комиссии страны после подсчета более 10 миллионов голосов. Как указывается в сообщении, после подсчета 10 миллионов 366 тысяч 410 голосов в президентской гонке лидирует Саид Джалили с 4 миллионами 266 тысячами 386 голосами. За ним следуют Масуд Пезешкиан, набравший к этому часу 4 миллиона 244 тысячи 815 голосов, Мохаммад Багер Галибаф с 1 миллионом 385 тысячами 83 голосами и Мостафа Пурмохаммади, за которого проголосовали 80 тысячи 506 гграждан. Голосование на внеочередных выборах президента Ирана состоялось 28 июня. Избирательные участки работали с 08.00 мск до 00.00 (00.30 мск).

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иран, голосование, лидер