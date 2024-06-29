https://1prime.ru/20240629/vybory-849595145.html
Консерватор Джалили выбился в лидеры на выборах президента Ирана
Консерватор Джалили выбился в лидеры на выборах президента Ирана - 29.06.2024, ПРАЙМ
Консерватор Джалили выбился в лидеры на выборах президента Ирана
Консерватор Саид Джалили лидирует на выборах президента Ирана. Он обошел своего конкурента - кандидата от реформистского крыла Масуда Пезешкиана, передает... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T07:46+0300
2024-06-29T07:46+0300
2024-06-29T07:54+0300
политика
иран
голосование
лидер
https://cdnn.1prime.ru/img/77151/26/771512606_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_be8ba40a1957b995417e65d1301bd12a.jpg
МОСКВА, 29 июн – ПРАЙМ. Консерватор Саид Джалили лидирует на выборах президента Ирана. Он обошел своего конкурента - кандидата от реформистского крыла Масуда Пезешкиана, передает информагентство Jamaran со ссылкой на данные избирательной комиссии страны после подсчета более 10 миллионов голосов. Как указывается в сообщении, после подсчета 10 миллионов 366 тысяч 410 голосов в президентской гонке лидирует Саид Джалили с 4 миллионами 266 тысячами 386 голосами. За ним следуют Масуд Пезешкиан, набравший к этому часу 4 миллиона 244 тысячи 815 голосов, Мохаммад Багер Галибаф с 1 миллионом 385 тысячами 83 голосами и Мостафа Пурмохаммади, за которого проголосовали 80 тысячи 506 гграждан. Голосование на внеочередных выборах президента Ирана состоялось 28 июня. Избирательные участки работали с 08.00 мск до 00.00 (00.30 мск).
https://1prime.ru/20240629/vybory-849594349.html
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77151/26/771512606_86:0:1414:996_1920x0_80_0_0_f89548dee05b3e2a5e391777e9a0cc9a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, голосование, лидер
Политика, ИРАН, голосование, Лидер
Консерватор Джалили выбился в лидеры на выборах президента Ирана
Кандидат от консервативного крыла Джалили лидирует на выборах президента Ирана
МОСКВА, 29 июн – ПРАЙМ. Консерватор Саид Джалили лидирует на выборах президента Ирана. Он обошел своего конкурента - кандидата от реформистского крыла Масуда Пезешкиана, передает информагентство Jamaran со ссылкой на данные избирательной комиссии страны после подсчета более 10 миллионов голосов.
Как указывается в сообщении, после подсчета 10 миллионов 366 тысяч 410 голосов в президентской гонке лидирует Саид Джалили с 4 миллионами 266 тысячами 386 голосами. За ним следуют Масуд Пезешкиан, набравший к этому часу 4 миллиона 244 тысячи 815 голосов, Мохаммад Багер Галибаф с 1 миллионом 385 тысячами 83 голосами и Мостафа Пурмохаммади, за которого проголосовали 80 тысячи 506 гграждан.
Предварительный подсчет голосов выявил лидера на выборах президента Ирана
Голосование на внеочередных выборах президента Ирана состоялось 28 июня. Избирательные участки работали с 08.00 мск до 00.00 (00.30 мск).