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Консерватор Джалили выбился в лидеры на выборах президента Ирана - 29.06.2024, ПРАЙМ
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Консерватор Джалили выбился в лидеры на выборах президента Ирана
Консерватор Джалили выбился в лидеры на выборах президента Ирана - 29.06.2024, ПРАЙМ
Консерватор Джалили выбился в лидеры на выборах президента Ирана
Консерватор Саид Джалили лидирует на выборах президента Ирана. Он обошел своего конкурента - кандидата от реформистского крыла Масуда Пезешкиана, передает... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T07:46+0300
2024-06-29T07:54+0300
политика
иран
голосование
лидер
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МОСКВА, 29 июн – ПРАЙМ. Консерватор Саид Джалили лидирует на выборах президента Ирана. Он обошел своего конкурента - кандидата от реформистского крыла Масуда Пезешкиана, передает информагентство Jamaran со ссылкой на данные избирательной комиссии страны после подсчета более 10 миллионов голосов. Как указывается в сообщении, после подсчета 10 миллионов 366 тысяч 410 голосов в президентской гонке лидирует Саид Джалили с 4 миллионами 266 тысячами 386 голосами. За ним следуют Масуд Пезешкиан, набравший к этому часу 4 миллиона 244 тысячи 815 голосов, Мохаммад Багер Галибаф с 1 миллионом 385 тысячами 83 голосами и Мостафа Пурмохаммади, за которого проголосовали 80 тысячи 506 гграждан. Голосование на внеочередных выборах президента Ирана состоялось 28 июня. Избирательные участки работали с 08.00 мск до 00.00 (00.30 мск).
https://1prime.ru/20240629/vybory-849594349.html
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иран, голосование, лидер
Политика, ИРАН, голосование, Лидер
07:46 29.06.2024 (обновлено: 07:54 29.06.2024)
 
Консерватор Джалили выбился в лидеры на выборах президента Ирана

Кандидат от консервативного крыла Джалили лидирует на выборах президента Ирана

© fotolia.com / milosk50Иран
Иран - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2024
© fotolia.com / milosk50
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МОСКВА, 29 июн – ПРАЙМ. Консерватор Саид Джалили лидирует на выборах президента Ирана. Он обошел своего конкурента - кандидата от реформистского крыла Масуда Пезешкиана, передает информагентство Jamaran со ссылкой на данные избирательной комиссии страны после подсчета более 10 миллионов голосов.
Как указывается в сообщении, после подсчета 10 миллионов 366 тысяч 410 голосов в президентской гонке лидирует Саид Джалили с 4 миллионами 266 тысячами 386 голосами. За ним следуют Масуд Пезешкиан, набравший к этому часу 4 миллиона 244 тысячи 815 голосов, Мохаммад Багер Галибаф с 1 миллионом 385 тысячами 83 голосами и Мостафа Пурмохаммади, за которого проголосовали 80 тысячи 506 гграждан.
Иран - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2024
Предварительный подсчет голосов выявил лидера на выборах президента Ирана
06:31
Голосование на внеочередных выборах президента Ирана состоялось 28 июня. Избирательные участки работали с 08.00 мск до 00.00 (00.30 мск).
 
ПолитикаИРАНголосованиеЛидер
 
 
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