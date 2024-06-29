https://1prime.ru/20240629/vybory-849596060.html

Реформист Пезешкиан вернул себе лидерство на выборах президента в Иране

Реформист Пезешкиан вернул себе лидерство на выборах президента в Иране - 29.06.2024, ПРАЙМ

Реформист Пезешкиан вернул себе лидерство на выборах президента в Иране

Кандидат от реформистского крыла Масуд Пезешкиан удерживает лидерство на президентских выборах в Иране, опережая своего главного конкурента - представителя... | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T08:56+0300

2024-06-29T08:56+0300

2024-06-29T08:57+0300

иран

голосование

https://cdnn.1prime.ru/img/84098/19/840981969_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_30d76043b742660cb04f80f8c94db93b.jpg

МОСКВА, 29 июн – ПРАЙМ. Кандидат от реформистского крыла Масуд Пезешкиан удерживает лидерство на президентских выборах в Иране, опережая своего главного конкурента - представителя верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саида Джалили, представляющего консервативный блок. Об этом сообщает информагентство ILNA со ссылкой на данные избирательной комиссии страны после подсчета более 14 миллионов голосов. Как сообщает информагентство, после подсчета 14 миллионов 70 тысяч 462 голосов Пезешкиан набирает 5 миллионов 955 тысячи 781 голос, за ним следуют Джалили с 5 миллионами 560 тысячами 321 голосом, действующий спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, набравший 1 миллион 891 тысячу 381 голос, и экс-министр внутренних дел, клирик Мостафа Пурмохаммади, за которого проголосовали 111 тысяч 967 граждан. Голосование на внеочередных выборах президента в Иране состоялось 28 июня. Избирательные участки работали с 08.00 мск до 00.30 мск.

https://1prime.ru/20240629/vybory-849594349.html

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, голосование