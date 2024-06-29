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Реформист Пезешкиан вернул себе лидерство на выборах президента в Иране
Реформист Пезешкиан вернул себе лидерство на выборах президента в Иране - 29.06.2024, ПРАЙМ
Реформист Пезешкиан вернул себе лидерство на выборах президента в Иране
Кандидат от реформистского крыла Масуд Пезешкиан удерживает лидерство на президентских выборах в Иране, опережая своего главного конкурента - представителя... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T08:56+0300
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МОСКВА, 29 июн – ПРАЙМ. Кандидат от реформистского крыла Масуд Пезешкиан удерживает лидерство на президентских выборах в Иране, опережая своего главного конкурента - представителя верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саида Джалили, представляющего консервативный блок. Об этом сообщает информагентство ILNA со ссылкой на данные избирательной комиссии страны после подсчета более 14 миллионов голосов. Как сообщает информагентство, после подсчета 14 миллионов 70 тысяч 462 голосов Пезешкиан набирает 5 миллионов 955 тысячи 781 голос, за ним следуют Джалили с 5 миллионами 560 тысячами 321 голосом, действующий спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, набравший 1 миллион 891 тысячу 381 голос, и экс-министр внутренних дел, клирик Мостафа Пурмохаммади, за которого проголосовали 111 тысяч 967 граждан. Голосование на внеочередных выборах президента в Иране состоялось 28 июня. Избирательные участки работали с 08.00 мск до 00.30 мск.
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иран, голосование
Реформист Пезешкиан вернул себе лидерство на выборах президента в Иране
ILNA: реформист Пезешкиан удерживает лидерство на выборах президента в Иране
МОСКВА, 29 июн – ПРАЙМ. Кандидат от реформистского крыла Масуд Пезешкиан удерживает лидерство на президентских выборах в Иране, опережая своего главного конкурента - представителя верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саида Джалили, представляющего консервативный блок. Об этом сообщает информагентство ILNA со ссылкой на данные избирательной комиссии страны после подсчета более 14 миллионов голосов.
Как сообщает информагентство, после подсчета 14 миллионов 70 тысяч 462 голосов Пезешкиан набирает 5 миллионов 955 тысячи 781 голос, за ним следуют Джалили с 5 миллионами 560 тысячами 321 голосом, действующий спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, набравший 1 миллион 891 тысячу 381 голос, и экс-министр внутренних дел, клирик Мостафа Пурмохаммади, за которого проголосовали 111 тысяч 967 граждан.
Предварительный подсчет голосов выявил лидера на выборах президента Ирана
Голосование на внеочередных выборах президента в Иране состоялось 28 июня. Избирательные участки работали с 08.00 мск до 00.30 мск.