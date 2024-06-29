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В Иране объявили дату проведения второго тура президентских выборов - 29.06.2024, ПРАЙМ
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В Иране объявили дату проведения второго тура президентских выборов
В Иране объявили дату проведения второго тура президентских выборов - 29.06.2024, ПРАЙМ
В Иране объявили дату проведения второго тура президентских выборов
На внеочередных выборах президента в Иране ни один из кандидатов не сумел набрать 50 процентов голосов избирателей. Второй тур выборов пройдет 5 июля. Об этом... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T11:33+0300
2024-06-29T11:34+0300
политика
иран
голосование
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МОСКВА, 29 июн – ПРАЙМ. На внеочередных выборах президента в Иране ни один из кандидатов не сумел набрать 50 процентов голосов избирателей. Второй тур выборов пройдет 5 июля. Об этом сообщило информагентство IRNA со ссылкой на представителя избиркома страны Мохсен Эслами.Представитель изберкома, чьи слова передает IRNA, заявил: "В связи с тем, что ни один из кандидатов не смог набрать большинство голосов, по закону, будет проведен второй тур выборов... (который - прим. ред.) пройдет по всей стране в пятницу, 5 июля".
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иран, голосование
Политика, ИРАН, голосование
11:33 29.06.2024 (обновлено: 11:34 29.06.2024)
 
В Иране объявили дату проведения второго тура президентских выборов

МВД Ирана объявило о проведении второго тура президентских выборов 5 июля - СМИ

© AFP / STR" Граффити с изображением флага Ирана в Тегеране
Граффити с изображением флага Ирана в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2024
© AFP / STR
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МОСКВА, 29 июн – ПРАЙМ. На внеочередных выборах президента в Иране ни один из кандидатов не сумел набрать 50 процентов голосов избирателей. Второй тур выборов пройдет 5 июля. Об этом сообщило информагентство IRNA со ссылкой на представителя избиркома страны Мохсен Эслами.
Представитель изберкома, чьи слова передает IRNA, заявил: "В связи с тем, что ни один из кандидатов не смог набрать большинство голосов, по закону, будет проведен второй тур выборов... (который - прим. ред.) пройдет по всей стране в пятницу, 5 июля".
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
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26 июня, 18:24
 
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