https://1prime.ru/20240629/vybory-849598003.html
В Иране объявили дату проведения второго тура президентских выборов
В Иране объявили дату проведения второго тура президентских выборов - 29.06.2024, ПРАЙМ
В Иране объявили дату проведения второго тура президентских выборов
На внеочередных выборах президента в Иране ни один из кандидатов не сумел набрать 50 процентов голосов избирателей. Второй тур выборов пройдет 5 июля. Об этом... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T11:33+0300
2024-06-29T11:33+0300
2024-06-29T11:34+0300
политика
иран
голосование
https://cdnn.1prime.ru/img/82892/89/828928911_0:0:4491:2527_1920x0_80_0_0_1a4328d94edaba4df5784ca7be4f4870.jpg
МОСКВА, 29 июн – ПРАЙМ. На внеочередных выборах президента в Иране ни один из кандидатов не сумел набрать 50 процентов голосов избирателей. Второй тур выборов пройдет 5 июля. Об этом сообщило информагентство IRNA со ссылкой на представителя избиркома страны Мохсен Эслами.Представитель изберкома, чьи слова передает IRNA, заявил: "В связи с тем, что ни один из кандидатов не смог набрать большинство голосов, по закону, будет проведен второй тур выборов... (который - прим. ред.) пройдет по всей стране в пятницу, 5 июля".
https://1prime.ru/20240626/gazprom-849521160.html
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82892/89/828928911_150:0:4342:3144_1920x0_80_0_0_d727b5ffc6f790802df598677d2a4e6b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, голосование
Политика, ИРАН, голосование
В Иране объявили дату проведения второго тура президентских выборов
МВД Ирана объявило о проведении второго тура президентских выборов 5 июля - СМИ
МОСКВА, 29 июн – ПРАЙМ. На внеочередных выборах президента в Иране ни один из кандидатов не сумел набрать 50 процентов голосов избирателей. Второй тур выборов пройдет 5 июля. Об этом сообщило информагентство IRNA со ссылкой на представителя избиркома страны Мохсен Эслами.
Представитель изберкома, чьи слова передает IRNA, заявил: "В связи с тем, что ни один из кандидатов не смог набрать большинство голосов, по закону, будет проведен второй тур выборов... (который - прим. ред.) пройдет по всей стране в пятницу, 5 июля".
Эксперт: меморандум "Газпрома" и Ирана может касаться поставок в Индию