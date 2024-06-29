https://1prime.ru/20240629/vybory-849598003.html

В Иране объявили дату проведения второго тура президентских выборов

В Иране объявили дату проведения второго тура президентских выборов - 29.06.2024, ПРАЙМ

В Иране объявили дату проведения второго тура президентских выборов

На внеочередных выборах президента в Иране ни один из кандидатов не сумел набрать 50 процентов голосов избирателей. Второй тур выборов пройдет 5 июля. Об этом... | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T11:33+0300

2024-06-29T11:33+0300

2024-06-29T11:34+0300

политика

иран

голосование

https://cdnn.1prime.ru/img/82892/89/828928911_0:0:4491:2527_1920x0_80_0_0_1a4328d94edaba4df5784ca7be4f4870.jpg

МОСКВА, 29 июн – ПРАЙМ. На внеочередных выборах президента в Иране ни один из кандидатов не сумел набрать 50 процентов голосов избирателей. Второй тур выборов пройдет 5 июля. Об этом сообщило информагентство IRNA со ссылкой на представителя избиркома страны Мохсен Эслами.Представитель изберкома, чьи слова передает IRNA, заявил: "В связи с тем, что ни один из кандидатов не смог набрать большинство голосов, по закону, будет проведен второй тур выборов... (который - прим. ред.) пройдет по всей стране в пятницу, 5 июля".

https://1prime.ru/20240626/gazprom-849521160.html

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, голосование