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"Стоим на пороге": в США сделали тревожное заявление о конфликте с Россией - 29.06.2024, ПРАЙМ
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"Стоим на пороге": в США сделали тревожное заявление о конфликте с Россией
"Стоим на пороге": в США сделали тревожное заявление о конфликте с Россией - 29.06.2024, ПРАЙМ
"Стоим на пороге": в США сделали тревожное заявление о конфликте с Россией
Предпринимаемые Североатлантическим альянсом шаги против России могут стать причиной чудовищных последствий, считает профессор истории и глава Института ядерных | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T16:53+0300
2024-06-29T16:53+0300
политика
сша
россия
нато
конфликт
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Предпринимаемые Североатлантическим альянсом шаги против России могут стать причиной чудовищных последствий, считает профессор истории и глава Института ядерных исследований американского университета в Вашингтоне Питер Кузник. Свое мнение он выразил в разговоре с журналистом издания The American Conservative."Мы, возможно, находимся на пороге нового кубинского ракетного кризиса, который был спровоцирован не только началом российской спецоперации, но и последними действиями НАТО по эскалации украинского конфликта до такой степени, что прямая конфронтация между Россией и альянсом действительно может возникнуть, а Третья мировая война становится не просто одним из возможных кошмарных исходов, а концом человеческой цивилизации в целом", — заявил Кузник.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПри этом издание отметило, что есть возможность остановить эскалацию. Для этого обе стороны должны соблюдать действующие между ними договоры и придерживаться умеренной позиции.В России не раз заявляли, что страна не представляет угрозы ни для одного из государств НАТО, но не оставит без внимания шаги со стороны альянса, потенциально опасные для ее интересов. Также отмечалось, что Москва остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, при этом Западу следует отказаться от курса на милитаризацию Европы.
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сша, россия, нато, конфликт
Политика, США, РОССИЯ, НАТО, конфликт
16:53 29.06.2024
 
"Стоим на пороге": в США сделали тревожное заявление о конфликте с Россией

TAC: Россия и США находятся на пороге крупного международного конфликта

© РИА Новости . Виталий АньковНЕ БРАТЬ!!!!
НЕ БРАТЬ!!!! - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Предпринимаемые Североатлантическим альянсом шаги против России могут стать причиной чудовищных последствий, считает профессор истории и глава Института ядерных исследований американского университета в Вашингтоне Питер Кузник. Свое мнение он выразил в разговоре с журналистом издания The American Conservative.
"Мы, возможно, находимся на пороге нового кубинского ракетного кризиса, который был спровоцирован не только началом российской спецоперации, но и последними действиями НАТО по эскалации украинского конфликта до такой степени, что прямая конфронтация между Россией и альянсом действительно может возникнуть, а Третья мировая война становится не просто одним из возможных кошмарных исходов, а концом человеческой цивилизации в целом", — заявил Кузник.
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При этом издание отметило, что есть возможность остановить эскалацию. Для этого обе стороны должны соблюдать действующие между ними договоры и придерживаться умеренной позиции.
В России не раз заявляли, что страна не представляет угрозы ни для одного из государств НАТО, но не оставит без внимания шаги со стороны альянса, потенциально опасные для ее интересов. Также отмечалось, что Москва остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, при этом Западу следует отказаться от курса на милитаризацию Европы.
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