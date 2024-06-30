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Гонконг нарастил закупки российских алмазов в 20 раз - 30.06.2024, ПРАЙМ
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Гонконг нарастил закупки российских алмазов в 20 раз
Гонконг нарастил закупки российских алмазов в 20 раз - 30.06.2024, ПРАЙМ
Гонконг нарастил закупки российских алмазов в 20 раз
Гонконг за первые пять месяцев текущего года нарастил импорт алмазов из России в 18 раз в годовом выражении, следует из расчетов РИА Новости по данным... | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T09:14+0300
2024-06-30T09:15+0300
экономика
алмазы
россия
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Гонконг за первые пять месяцев текущего года нарастил импорт алмазов из России в 18 раз в годовом выражении, следует из расчетов РИА Новости по данным гонконгского статбюро. Так, за январь-май Гонконг приобрел российских алмазов на 657,3 миллиона долларов против 36,5 миллиона годом ранее. В результате Россия стала третьим основным поставщиком этих драгоценных камней для азиатской экономики. Доля России составила 12% от всего импорта против 1% годом ранее. Лидерство по поставкам алмазов в Гонконг удерживает Индия с поставками на 2,9 миллиарда долларов, а на втором месте Израиль с 716,6 миллиона. Обе страны сами алмазы не добывают. В пятерку основных экспортеров алмазов в Гонконг также входят добывающая собственные камни ЮАР с поставками на 372 миллиона долларов и выступающая перекупщиком Бельгия с 325,2 миллиона долларов.
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алмазы, россия
Экономика, алмазы, РОССИЯ
09:14 30.06.2024 (обновлено: 09:15 30.06.2024)
 
Гонконг нарастил закупки российских алмазов в 20 раз

Статбюро: Гонконг нарастил закупки российских алмазов почти в 20 раз

© fotolia.com / fox17Бриллианты
Бриллианты - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2024
© fotolia.com / fox17
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Гонконг за первые пять месяцев текущего года нарастил импорт алмазов из России в 18 раз в годовом выражении, следует из расчетов РИА Новости по данным гонконгского статбюро.
Так, за январь-май Гонконг приобрел российских алмазов на 657,3 миллиона долларов против 36,5 миллиона годом ранее.
В результате Россия стала третьим основным поставщиком этих драгоценных камней для азиатской экономики. Доля России составила 12% от всего импорта против 1% годом ранее.
Лидерство по поставкам алмазов в Гонконг удерживает Индия с поставками на 2,9 миллиарда долларов, а на втором месте Израиль с 716,6 миллиона. Обе страны сами алмазы не добывают.
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В пятерку основных экспортеров алмазов в Гонконг также входят добывающая собственные камни ЮАР с поставками на 372 миллиона долларов и выступающая перекупщиком Бельгия с 325,2 миллиона долларов.
 
ЭкономикаалмазыРОССИЯ
 
 
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