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Гонконг нарастил закупки российских алмазов в 20 раз

Гонконг нарастил закупки российских алмазов в 20 раз - 30.06.2024, ПРАЙМ

Гонконг нарастил закупки российских алмазов в 20 раз

Гонконг за первые пять месяцев текущего года нарастил импорт алмазов из России в 18 раз в годовом выражении, следует из расчетов РИА Новости по данным... | 30.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-30T09:14+0300

2024-06-30T09:14+0300

2024-06-30T09:15+0300

экономика

алмазы

россия

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Гонконг за первые пять месяцев текущего года нарастил импорт алмазов из России в 18 раз в годовом выражении, следует из расчетов РИА Новости по данным гонконгского статбюро. Так, за январь-май Гонконг приобрел российских алмазов на 657,3 миллиона долларов против 36,5 миллиона годом ранее. В результате Россия стала третьим основным поставщиком этих драгоценных камней для азиатской экономики. Доля России составила 12% от всего импорта против 1% годом ранее. Лидерство по поставкам алмазов в Гонконг удерживает Индия с поставками на 2,9 миллиарда долларов, а на втором месте Израиль с 716,6 миллиона. Обе страны сами алмазы не добывают. В пятерку основных экспортеров алмазов в Гонконг также входят добывающая собственные камни ЮАР с поставками на 372 миллиона долларов и выступающая перекупщиком Бельгия с 325,2 миллиона долларов.

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алмазы, россия