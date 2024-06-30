https://1prime.ru/20240630/almazy-849607845.html
Гонконг нарастил закупки российских алмазов в 20 раз
Гонконг нарастил закупки российских алмазов в 20 раз - 30.06.2024, ПРАЙМ
Гонконг нарастил закупки российских алмазов в 20 раз
Гонконг за первые пять месяцев текущего года нарастил импорт алмазов из России в 18 раз в годовом выражении, следует из расчетов РИА Новости по данным... | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T09:14+0300
2024-06-30T09:14+0300
2024-06-30T09:15+0300
экономика
алмазы
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/76422/34/764223496_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_71bc40e1c0cfcb3f85f5eb50717e2e46.jpg
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Гонконг за первые пять месяцев текущего года нарастил импорт алмазов из России в 18 раз в годовом выражении, следует из расчетов РИА Новости по данным гонконгского статбюро. Так, за январь-май Гонконг приобрел российских алмазов на 657,3 миллиона долларов против 36,5 миллиона годом ранее. В результате Россия стала третьим основным поставщиком этих драгоценных камней для азиатской экономики. Доля России составила 12% от всего импорта против 1% годом ранее. Лидерство по поставкам алмазов в Гонконг удерживает Индия с поставками на 2,9 миллиарда долларов, а на втором месте Израиль с 716,6 миллиона. Обе страны сами алмазы не добывают. В пятерку основных экспортеров алмазов в Гонконг также входят добывающая собственные камни ЮАР с поставками на 372 миллиона долларов и выступающая перекупщиком Бельгия с 325,2 миллиона долларов.
https://1prime.ru/20240524/sanktsii-na-almazy-848462817.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76422/34/764223496_77:0:1278:901_1920x0_80_0_0_a8f563a865b0650cd04bfc52e6461b38.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алмазы, россия
Экономика, алмазы, РОССИЯ
Гонконг нарастил закупки российских алмазов в 20 раз
Статбюро: Гонконг нарастил закупки российских алмазов почти в 20 раз
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Гонконг за первые пять месяцев текущего года нарастил импорт алмазов из России в 18 раз в годовом выражении, следует из расчетов РИА Новости по данным гонконгского статбюро.
Так, за январь-май Гонконг приобрел российских алмазов на 657,3 миллиона долларов против 36,5 миллиона годом ранее.
В результате Россия стала третьим основным поставщиком этих драгоценных камней для азиатской экономики. Доля России составила 12% от всего импорта против 1% годом ранее.
Лидерство по поставкам алмазов в Гонконг удерживает Индия с поставками на 2,9 миллиарда долларов, а на втором месте Израиль с 716,6 миллиона. Обе страны сами алмазы не добывают.
В AWDC заявили, что не агитируют за ослабление эмбарго на российские алмазы
В пятерку основных экспортеров алмазов в Гонконг также входят добывающая собственные камни ЮАР с поставками на 372 миллиона долларов и выступающая перекупщиком Бельгия с 325,2 миллиона долларов.