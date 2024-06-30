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В "Авито" прокомментировали сообщение о продаже билетов на концерт Уэста - 30.06.2024, ПРАЙМ
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В "Авито" прокомментировали сообщение о продаже билетов на концерт Уэста
В "Авито" прокомментировали сообщение о продаже билетов на концерт Уэста - 30.06.2024, ПРАЙМ
В "Авито" прокомментировали сообщение о продаже билетов на концерт Уэста
Реализация на "Авито" билетов якобы на концерт Канье Уэста в Москве являлась пранком, сообщили агентству РИА Новости в компании. | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T15:56+0300
2024-06-30T15:56+0300
авито
билеты
канье уэст
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Реализация на "Авито" билетов якобы на концерт Канье Уэста в Москве являлась пранком, сообщили агентству РИА Новости в компании. "Это пранк, объявление заблокировано за попытку продажи несуществующего товара. На платформе сейчас 200 миллионов объявлений, и подобных попыток было всего пять", — пояснили в Авито. Ранее на площадке стали продавать билеты на концерт американского рэпера Канье Уэста в Москве. Продавцы билетов заявили РИА Новости, что концерты должны пройти 5 и 27 июля. Отмечалось, что стоимость билетов варьируется от 1,7 до 3,5 тысячи рублей, а местом проведения концерта является стадион "Лужники". В описании продавцы указывали разные версии наличия билетов. Так, например, кому-то его отдали, но "он не слушает артиста". При этом на сайте "Лужников" объявление о предстоящем концерте отсутствует. Ранее рэпер подтвердил свой визит в Москву. До этого продюсер Яна Рудковская сообщила, что он прибыл в Москву, отметив, что его шоу может пройти в "Лужниках".
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авито, билеты, канье уэст
Авито, билеты, Канье Уэст
15:56 30.06.2024
 
В "Авито" прокомментировали сообщение о продаже билетов на концерт Уэста

"Авито": продажа билетов на якобы на концерт Канье Уэста в Москве была пранком

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОфис компании Avito в Москве
Офис компании Avito в Москве - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Реализация на "Авито" билетов якобы на концерт Канье Уэста в Москве являлась пранком, сообщили агентству РИА Новости в компании.
"Это пранк, объявление заблокировано за попытку продажи несуществующего товара. На платформе сейчас 200 миллионов объявлений, и подобных попыток было всего пять", — пояснили в Авито.
Ранее на площадке стали продавать билеты на концерт американского рэпера Канье Уэста в Москве. Продавцы билетов заявили РИА Новости, что концерты должны пройти 5 и 27 июля. Отмечалось, что стоимость билетов варьируется от 1,7 до 3,5 тысячи рублей, а местом проведения концерта является стадион "Лужники". В описании продавцы указывали разные версии наличия билетов. Так, например, кому-то его отдали, но "он не слушает артиста".
При этом на сайте "Лужников" объявление о предстоящем концерте отсутствует.
Ранее рэпер подтвердил свой визит в Москву. До этого продюсер Яна Рудковская сообщила, что он прибыл в Москву, отметив, что его шоу может пройти в "Лужниках".
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