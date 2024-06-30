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В "Авито" прокомментировали сообщение о продаже билетов на концерт Уэста

В "Авито" прокомментировали сообщение о продаже билетов на концерт Уэста - 30.06.2024, ПРАЙМ

В "Авито" прокомментировали сообщение о продаже билетов на концерт Уэста

Реализация на "Авито" билетов якобы на концерт Канье Уэста в Москве являлась пранком, сообщили агентству РИА Новости в компании. | 30.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-30T15:56+0300

2024-06-30T15:56+0300

2024-06-30T15:56+0300

авито

билеты

канье уэст

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Реализация на "Авито" билетов якобы на концерт Канье Уэста в Москве являлась пранком, сообщили агентству РИА Новости в компании. "Это пранк, объявление заблокировано за попытку продажи несуществующего товара. На платформе сейчас 200 миллионов объявлений, и подобных попыток было всего пять", — пояснили в Авито. Ранее на площадке стали продавать билеты на концерт американского рэпера Канье Уэста в Москве. Продавцы билетов заявили РИА Новости, что концерты должны пройти 5 и 27 июля. Отмечалось, что стоимость билетов варьируется от 1,7 до 3,5 тысячи рублей, а местом проведения концерта является стадион "Лужники". В описании продавцы указывали разные версии наличия билетов. Так, например, кому-то его отдали, но "он не слушает артиста". При этом на сайте "Лужников" объявление о предстоящем концерте отсутствует. Ранее рэпер подтвердил свой визит в Москву. До этого продюсер Яна Рудковская сообщила, что он прибыл в Москву, отметив, что его шоу может пройти в "Лужниках".

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авито, билеты, канье уэст