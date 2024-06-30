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В России могут снова запретить экспорт бензина, предупредил эксперт

В России могут снова запретить экспорт бензина, предупредил эксперт - 30.06.2024, ПРАЙМ

В России могут снова запретить экспорт бензина, предупредил эксперт

Запрет на экспорт бензина из РФ может быть возобновлен раньше срока в случае, если его цена на российской бирже будет резко расти, таким мнением поделился с РИА | 30.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-30T08:22+0300

2024-06-30T08:22+0300

2024-06-30T08:23+0300

экономика

россия

экспорт

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Запрет на экспорт бензина из РФ может быть возобновлен раньше срока в случае, если его цена на российской бирже будет резко расти, таким мнением поделился с РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В субботу правительство продлило разрешение на экспорт бензина до августа. "Если вдруг цены на бирже пойдут вверх, это будет сигналом для Минэнерго, чтобы прекратить экспорт. И в любой момент, не дожидаясь конца июля, они смогут опять запретить экспорт бензина, заперев его на внутреннем рынке, … чтобы сбить цены", - сказал он. При этом Юшков отметил, что ранее, когда кабмин приостанавливал запрет на экспорт в июне, сильного роста оптовой стоимости бензина не наблюдалось. Более того, нефтяники активно наращивали переработку в этом месяце. Дальнейший рост производства на нефтеперерабатывающих заводах ожидается из-за завершения внеплановых ремонтов. Так, выпуск бензина может превысить спрос, считает собеседник агентства. По его мнению, это и стало главной причиной, из-за чего правительство продлило разрешение на экспорт. Правительство РФ с 1 марта на полгода вводило запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Однако в конце мая запрет был приостановлен до 30 июня, но сообщалось, что с 1 июля по 31 августа он продолжит действие. При этом кабмин допускал, что снятие ограничений может быть продлено. Вице-премьер Александр Новак говорил, что решение об этом будет приниматься в конце июня исходя из ситуации на рынке.

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россия, экспорт