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На "Авито" начали продавать билеты якобы на концерт Канье Уэста
На "Авито" начали продавать билеты якобы на концерт Канье Уэста - 30.06.2024, ПРАЙМ
На "Авито" начали продавать билеты якобы на концерт Канье Уэста
Билеты якобы на запланированный концерт рэпера Канье Уэста начали реализовывать на "Авито". Продавец билетов рассказал агентству РИА Новости, что выступление... | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T15:06+0300
2024-06-30T15:06+0300
2024-06-30T15:07+0300
авито
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Билеты якобы на запланированный концерт рэпера Канье Уэста начали реализовывать на "Авито". Продавец билетов рассказал агентству РИА Новости, что выступление должно пройти в московском клубе. Согласно объявлению, цена билета составляет 850 рублей. Также в объявлении опубликована афиша, исходя из которой концерт должен пройти 5 июля в 19.00. "Клуб "1930", Москва. 5 билетов — танцпол, 3 билета — vip", — заявил продавец РИА Новости. Позднее объявление сняли, а продавца заблокировали, сообщило агентство. Ранее продюсер Яна Рудковская сообщила, что рэпер приехал в Москву и отметила, что его шоу может пройти в "Лужниках". Позднее и сам Уэст подтвердил свой визит в Россию на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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авито, билеты, канье уэст
Авито, билеты, Канье Уэст
На "Авито" начали продавать билеты якобы на концерт Канье Уэста
На "Авито" появилось объявление о продаже билетов якобы на концерт Канье Уэста
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Билеты якобы на запланированный концерт рэпера Канье Уэста начали реализовывать на "Авито". Продавец билетов рассказал агентству РИА Новости, что выступление должно пройти в московском клубе.
Согласно объявлению, цена билета составляет 850 рублей. Также в объявлении опубликована афиша, исходя из которой концерт должен пройти 5 июля в 19.00.
"Клуб "1930", Москва. 5 билетов — танцпол, 3 билета — vip", — заявил продавец РИА Новости.
Позднее объявление сняли, а продавца заблокировали, сообщило агентство.
Ранее продюсер Яна Рудковская сообщила, что рэпер приехал в Москву и отметила, что его шоу может пройти в "Лужниках". Позднее и сам Уэст подтвердил свой визит в Россию на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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