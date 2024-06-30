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На Украине объявили о старте производства собственных дальнобойных БПЛА - 30.06.2024, ПРАЙМ
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На Украине объявили о старте производства собственных дальнобойных БПЛА
На Украине объявили о старте производства собственных дальнобойных БПЛА - 30.06.2024, ПРАЙМ
На Украине объявили о старте производства собственных дальнобойных БПЛА
На Украине запустили собственное серийное производство БПЛА с дальностью поражения свыше одной тысячи километров, сообщило издание Минобороны Украины... | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T13:42+0300
2024-06-30T13:53+0300
вооружения
украина
производство
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. На Украине запустили собственное серийное производство БПЛА с дальностью поражения свыше одной тысячи километров, сообщило издание Минобороны Украины "АрмияInform" со ссылкой на главу предприятия "Укроборонпром" Германа Сметанина.Цитируя заявление гендиректора "Укроборонпрома", издание сообщает: "За достаточно сжатый промежуток времени мы разработали и запустили в серийное производство собственные дальнобойные ударные дроны. Сейчас они поражают стратегические объекты... на расстоянии более 1000 километров". Сметанин отметил, что украинский оборонно-промышленный комплекс стал более нелинейным и инновационным. Иллюстрируя это заявление, глава "Укроборонпрома" сообщил, что к сегодняшнему дню Украина организовала массовое производство FPV-дронов и усовершенствовала техдокументацию БТР-4Е.
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украина, производство
Вооружения, УКРАИНА, производство
13:42 30.06.2024 (обновлено: 13:53 30.06.2024)
 
На Украине объявили о старте производства собственных дальнобойных БПЛА

Сметанин: на Украине запущен выпуск БПЛА с дальностью поражения более 1000 км

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. На Украине запустили собственное серийное производство БПЛА с дальностью поражения свыше одной тысячи километров, сообщило издание Минобороны Украины "АрмияInform" со ссылкой на главу предприятия "Укроборонпром" Германа Сметанина.
Цитируя заявление гендиректора "Укроборонпрома", издание сообщает: "За достаточно сжатый промежуток времени мы разработали и запустили в серийное производство собственные дальнобойные ударные дроны. Сейчас они поражают стратегические объекты... на расстоянии более 1000 километров".
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Сметанин отметил, что украинский оборонно-промышленный комплекс стал более нелинейным и инновационным. Иллюстрируя это заявление, глава "Укроборонпрома" сообщил, что к сегодняшнему дню Украина организовала массовое производство FPV-дронов и усовершенствовала техдокументацию БТР-4Е.
 
ВооруженияУКРАИНАпроизводство
 
 
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