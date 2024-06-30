https://1prime.ru/20240630/dvizhenie-849617053.html

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта - 30.06.2024, ПРАЙМ

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

Проезд автомобильного транспорта по Крымскому мосту вновь открыли после перекрытия движения. Об этом сообщил Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту. | 30.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-30T21:57+0300

2024-06-30T21:57+0300

2024-06-30T21:57+0300

крым

крымский мост

автомобильное движение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - ПРАЙМ. Проезд автомобильного транспорта по Крымскому мосту вновь открыли после перекрытия движения. Об этом сообщил Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту. Движение перекрывали в воскресенье в 20.12 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — сказано в сообщении.

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крым

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крым, крымский мост, автомобильное движение