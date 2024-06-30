https://1prime.ru/20240630/dvizhenie-849617053.html
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта - 30.06.2024, ПРАЙМ
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
Проезд автомобильного транспорта по Крымскому мосту вновь открыли после перекрытия движения. Об этом сообщил Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту. | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T21:57+0300
2024-06-30T21:57+0300
2024-06-30T21:57+0300
крым
крымский мост
автомобильное движение
https://cdnn.1prime.ru/img/84096/99/840969992_0:171:3031:1876_1920x0_80_0_0_c744ac93406786cda07234eb97e4485d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - ПРАЙМ. Проезд автомобильного транспорта по Крымскому мосту вновь открыли после перекрытия движения. Об этом сообщил Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту. Движение перекрывали в воскресенье в 20.12 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — сказано в сообщении.
https://1prime.ru/20240630/turizm-849551895.html
крым
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84096/99/840969992_151:0:2880:2047_1920x0_80_0_0_5c697b7af9cce1beabb14d3e3efb3b07.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский мост, автомобильное движение
КРЫМ, Крымский мост, автомобильное движение
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыли после перекрытия движения
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - ПРАЙМ. Проезд автомобильного транспорта по Крымскому мосту вновь открыли после перекрытия движения. Об этом сообщил Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту.
Движение перекрывали в воскресенье в 20.12 мск.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — сказано в сообщении.
Крым, Дагестан, Абхазия: череда трагедий. А туристы все едут