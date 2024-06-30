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На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта - 30.06.2024, ПРАЙМ
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На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта - 30.06.2024, ПРАЙМ
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
Проезд автомобильного транспорта по Крымскому мосту вновь открыли после перекрытия движения. Об этом сообщил Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту. | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T21:57+0300
2024-06-30T21:57+0300
крым
крымский мост
автомобильное движение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - ПРАЙМ. Проезд автомобильного транспорта по Крымскому мосту вновь открыли после перекрытия движения. Об этом сообщил Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту. Движение перекрывали в воскресенье в 20.12 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — сказано в сообщении.
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крым, крымский мост, автомобильное движение
КРЫМ, Крымский мост, автомобильное движение
21:57 30.06.2024
 
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыли после перекрытия движения

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВиды Крымского моста
Виды Крымского моста - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - ПРАЙМ. Проезд автомобильного транспорта по Крымскому мосту вновь открыли после перекрытия движения. Об этом сообщил Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту.
Движение перекрывали в воскресенье в 20.12 мск.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — сказано в сообщении.
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КРЫМКрымский моставтомобильное движение
 
 
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