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Египет подписал с компаниями из ЕС соглашения на 49 миллиардов евро - 30.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Египет подписал с компаниями из ЕС соглашения на 49 миллиардов евро
Египет подписал с компаниями из ЕС соглашения на 49 миллиардов евро - 30.06.2024, ПРАЙМ
Египет подписал с компаниями из ЕС соглашения на 49 миллиардов евро
Египет подписал с компаниями из Евросоюза почти 30 соглашений на сумму 49 миллиардов евро в ходе инвестиционной конференции, заявил премьер-министр страны... | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T19:36+0300
2024-06-30T19:36+0300
экономика
ес
египет
соглашения
международная торговля
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КАИР, 30 июн - ПРАЙМ. Египет подписал с компаниями из Евросоюза почти 30 соглашений на сумму 49 миллиардов евро в ходе инвестиционной конференции, заявил премьер-министр страны Мустафа Мадбули. В субботу и воскресенье в Каире проходила инвестиционная конференция между Египтом и ЕС. На ней, в частности, стороны подписали соглашение о выделении Евросоюзом Каиру транша в размере одного миллиарда евро. "В ходе этой конференции с компаниями из ЕС были подписаны 29 соглашений и меморандумов о взаимопонимании на сумму 49 миллиардов евро", - объявил Мадбули в ходе выступления по случаю завершения продолжавшейся два дня конференции. Египетский премьер отметил, что соглашения были заключены в ряде сфер, включая зеленый водород, производство электромобилей и информационные технологии. Мадбули выразил надежду, что подписанные соглашения поспособствуют росту объема иностранных инвестиций в Египет и увеличению числа рабочих мест в стране. В середине марта президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси объявил, что Каир получит от Евросоюза около 7,4 миллиарда евро на поддержку экономики. Из этой суммы 5 миллиардов будут выделены в качестве кредитов.
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ес, египет, соглашения, международная торговля
Экономика, ЕС, ЕГИПЕТ, соглашения, международная торговля
19:36 30.06.2024
 
Египет подписал с компаниями из ЕС соглашения на 49 миллиардов евро

Мадбули: Египет подписал с компаниями из ЕС почти 30 соглашений на 49 млрд евро

© Фото : Unsplash/Jack KrierВид на Каир, Египет
Вид на Каир, Египет - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2024
© Фото : Unsplash/Jack Krier
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КАИР, 30 июн - ПРАЙМ. Египет подписал с компаниями из Евросоюза почти 30 соглашений на сумму 49 миллиардов евро в ходе инвестиционной конференции, заявил премьер-министр страны Мустафа Мадбули.
В субботу и воскресенье в Каире проходила инвестиционная конференция между Египтом и ЕС. На ней, в частности, стороны подписали соглашение о выделении Евросоюзом Каиру транша в размере одного миллиарда евро.
"В ходе этой конференции с компаниями из ЕС были подписаны 29 соглашений и меморандумов о взаимопонимании на сумму 49 миллиардов евро", - объявил Мадбули в ходе выступления по случаю завершения продолжавшейся два дня конференции.
Египетский премьер отметил, что соглашения были заключены в ряде сфер, включая зеленый водород, производство электромобилей и информационные технологии.
Мадбули выразил надежду, что подписанные соглашения поспособствуют росту объема иностранных инвестиций в Египет и увеличению числа рабочих мест в стране.
В середине марта президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси объявил, что Каир получит от Евросоюза около 7,4 миллиарда евро на поддержку экономики. Из этой суммы 5 миллиардов будут выделены в качестве кредитов.
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ЭкономикаЕСЕГИПЕТсоглашениямеждународная торговля
 
 
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