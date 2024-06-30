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"Результаты ужасают": на Западе сделали эмоциональное заявление о ФАБ-3000

"Результаты ужасают": на Западе сделали эмоциональное заявление о ФАБ-3000 - 30.06.2024, ПРАЙМ

"Результаты ужасают": на Западе сделали эмоциональное заявление о ФАБ-3000

Применяемые российскими войсками авиационные бомбы ФАБ-3000 оказывают разрушительное воздействие на украинскую военную инфраструктуру, заявил британский... | 30.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-30T16:20+0300

2024-06-30T16:20+0300

2024-06-30T16:20+0300

вооружения

всу

вкс россии

авиабомбы

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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Применяемые российскими войсками авиационные бомбы ФАБ-3000 оказывают разрушительное воздействие на украинскую военную инфраструктуру, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Россияне начали применять новую ФАБ-3000 и, очевидно, она обладает разрушительным эффектом", — сказал он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАналитик отметил, что это "совершенно гигантская бомба, которая весит три тонны", и она "создана для ликвидации самых мощных укрепрайонов и позиций".По его словам, сброшенные на стратегическую и военную инфраструктуру ФАБ-3000 уничтожают ее моментально. При этом окопавшийся противник из-за ударов этим оружием теряет как фортификации, таки и личный состав."Как я уже говорил, результаты ее применения ужасают", — заключил Меркурис.Военно-космические силы России активно используют в зоне СВО авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Посредством этих устройств самолеты получили возможность бить по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь средств противовоздушной обороны противника.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, вкс россии, авиабомбы