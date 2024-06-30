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Цены на газ во Франции вырастут почти на 12 процентов, сообщили СМИ

Цены на газ во Франции вырастут почти на 12 процентов, сообщили СМИ - 30.06.2024, ПРАЙМ

Цены на газ во Франции вырастут почти на 12 процентов, сообщили СМИ

Цены на газ во Франции вырастут на 11,7% с первого июля, сообщает радиостанция Franceinfo. | 30.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-30T16:26+0300

2024-06-30T16:26+0300

2024-06-30T16:28+0300

энергетика

франция

газ

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ПАРИЖ, 30 июн – ПРАЙМ. Цены на газ во Франции вырастут на 11,7% с первого июля, сообщает радиостанция Franceinfo. Такое решение приняла Комиссия по регулированию энергетики (CRE), чтобы покрыть расходы на обслуживание газопроводов. Средняя стоимость газа, таким образом, составит 129,20 евро за МВт/час, что почти на 12% больше, чем в июне. Мера коснется порядка 10 миллионов французов. Отмечается, что это решение связано главным образом с ростом издержек на поставки, а не с ценами на энергоносители, которые стали ниже, чем в разгар энергетического кризиса. Как пишет радиостанция, в условиях снижения потребления газа этот рост связан с переоценкой тарифа на использование сети, который пересматривается каждые четыре года. Он покрывает расходы на транспортировку газа, которые несет управляющий сетью (GRDF), а поставщики выставляют счета потребителям. Рост цен также направлен на финансирование энергетического перехода и отказ от использования ископаемого топлива. Согласно исследованию портала Energie-info, проведенному осенью 2023 года, каждая третья семья во Франции не может оплатить стоимость счетов за энергию. Ранее глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр пообещал, что стоимость электроэнергии в стране снизится на 10-15% с февраля 2025 года. При этом цены на электричество для французов уже выросли на 9,5% в феврале, а до этого – на 15% в феврале и на 10% в августе 2023 года.

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франция, газ