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Цены на газ во Франции вырастут почти на 12 процентов, сообщили СМИ - 30.06.2024, ПРАЙМ
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Цены на газ во Франции вырастут почти на 12 процентов, сообщили СМИ
Цены на газ во Франции вырастут почти на 12 процентов, сообщили СМИ - 30.06.2024, ПРАЙМ
Цены на газ во Франции вырастут почти на 12 процентов, сообщили СМИ
Цены на газ во Франции вырастут на 11,7% с первого июля, сообщает радиостанция Franceinfo. | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T16:26+0300
2024-06-30T16:28+0300
энергетика
франция
газ
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ПАРИЖ, 30 июн – ПРАЙМ. Цены на газ во Франции вырастут на 11,7% с первого июля, сообщает радиостанция Franceinfo. Такое решение приняла Комиссия по регулированию энергетики (CRE), чтобы покрыть расходы на обслуживание газопроводов. Средняя стоимость газа, таким образом, составит 129,20 евро за МВт/час, что почти на 12% больше, чем в июне. Мера коснется порядка 10 миллионов французов. Отмечается, что это решение связано главным образом с ростом издержек на поставки, а не с ценами на энергоносители, которые стали ниже, чем в разгар энергетического кризиса. Как пишет радиостанция, в условиях снижения потребления газа этот рост связан с переоценкой тарифа на использование сети, который пересматривается каждые четыре года. Он покрывает расходы на транспортировку газа, которые несет управляющий сетью (GRDF), а поставщики выставляют счета потребителям. Рост цен также направлен на финансирование энергетического перехода и отказ от использования ископаемого топлива. Согласно исследованию портала Energie-info, проведенному осенью 2023 года, каждая третья семья во Франции не может оплатить стоимость счетов за энергию. Ранее глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр пообещал, что стоимость электроэнергии в стране снизится на 10-15% с февраля 2025 года. При этом цены на электричество для французов уже выросли на 9,5% в феврале, а до этого – на 15% в феврале и на 10% в августе 2023 года.
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франция, газ
Энергетика, ФРАНЦИЯ, Газ
16:26 30.06.2024 (обновлено: 16:28 30.06.2024)
 
Цены на газ во Франции вырастут почти на 12 процентов, сообщили СМИ

Franceinfo: для жителей Франции газ подорожает с 1 июля почти на 12 процентов

© fotolia.com / masa1986%Газовая горелка
%Газовая горелка - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2024
© fotolia.com / masa1986
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ПАРИЖ, 30 июн – ПРАЙМ. Цены на газ во Франции вырастут на 11,7% с первого июля, сообщает радиостанция Franceinfo.
Такое решение приняла Комиссия по регулированию энергетики (CRE), чтобы покрыть расходы на обслуживание газопроводов. Средняя стоимость газа, таким образом, составит 129,20 евро за МВт/час, что почти на 12% больше, чем в июне.
Мера коснется порядка 10 миллионов французов. Отмечается, что это решение связано главным образом с ростом издержек на поставки, а не с ценами на энергоносители, которые стали ниже, чем в разгар энергетического кризиса.
Как пишет радиостанция, в условиях снижения потребления газа этот рост связан с переоценкой тарифа на использование сети, который пересматривается каждые четыре года. Он покрывает расходы на транспортировку газа, которые несет управляющий сетью (GRDF), а поставщики выставляют счета потребителям. Рост цен также направлен на финансирование энергетического перехода и отказ от использования ископаемого топлива.
Согласно исследованию портала Energie-info, проведенному осенью 2023 года, каждая третья семья во Франции не может оплатить стоимость счетов за энергию.
Ранее глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр пообещал, что стоимость электроэнергии в стране снизится на 10-15% с февраля 2025 года. При этом цены на электричество для французов уже выросли на 9,5% в феврале, а до этого – на 15% в феврале и на 10% в августе 2023 года.
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