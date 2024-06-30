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СМИ: "Национальное объединение" лидирует на выборах в парламент Франции - 30.06.2024, ПРАЙМ
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СМИ: "Национальное объединение" лидирует на выборах в парламент Франции
СМИ: "Национальное объединение" лидирует на выборах в парламент Франции - 30.06.2024, ПРАЙМ
СМИ: "Национальное объединение" лидирует на выборах в парламент Франции
Согласно предварительным данным по итогам голосования в первом туре выборов во французский парламент партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2 %... | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T21:53+0300
2024-06-30T21:53+0300
политика
франция
парламентские выборы
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 30 июн - ПРАЙМ. Согласно предварительным данным по итогам голосования в первом туре выборов во французский парламент партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2 % голосов. Об этом сообщил телеканал LCI со ссылкой на первые экзит-поллы. Данные свидетельствуют, что коалиция занимает первое место на выборах. Телеканал считает, что она получит от 240 до 270 из 577 мест в парламенте и это позволит получить ей относительное большинство.Отмечается, что коалиция президента Франции Макрона получила всего 21,5 % и, таким образом, занимает третье место. LCI полагает, что коалиция теряет более 160 мест в парламенте и может получить от 60 до 90 мест.Телеканал также сообщил, что коалиция левых "Новый народный фронт" получает 29,1% голосов, и, таким образом, занимает второе место. Согласно оценкам LCI, она получит от 180 до 200 из 577 мест в парламенте.
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франция, парламентские выборы, эммануэль макрон
Политика, ФРАНЦИЯ, парламентские выборы, Эммануэль Макрон
21:53 30.06.2024
 
СМИ: "Национальное объединение" лидирует на выборах в парламент Франции

LCI: "Национальное объединение" лидирует на выборах во Франции с 34,2 % голосов

© fotolia.com / illustrez-vous" Флаг Франции
 Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2024
© fotolia.com / illustrez-vous
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ПАРИЖ, 30 июн - ПРАЙМ. Согласно предварительным данным по итогам голосования в первом туре выборов во французский парламент партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2 % голосов. Об этом сообщил телеканал LCI со ссылкой на первые экзит-поллы.
Данные свидетельствуют, что коалиция занимает первое место на выборах.
Телеканал считает, что она получит от 240 до 270 из 577 мест в парламенте и это позволит получить ей относительное большинство.
Отмечается, что коалиция президента Франции Макрона получила всего 21,5 % и, таким образом, занимает третье место. LCI полагает, что коалиция теряет более 160 мест в парламенте и может получить от 60 до 90 мест.
Телеканал также сообщил, что коалиция левых "Новый народный фронт" получает 29,1% голосов, и, таким образом, занимает второе место. Согласно оценкам LCI, она получит от 180 до 200 из 577 мест в парламенте.
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ПолитикаФРАНЦИЯпарламентские выборыЭммануэль Макрон
 
 
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