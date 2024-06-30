https://1prime.ru/20240630/frantsiya-849616906.html

СМИ: "Национальное объединение" лидирует на выборах в парламент Франции

СМИ: "Национальное объединение" лидирует на выборах в парламент Франции - 30.06.2024, ПРАЙМ

СМИ: "Национальное объединение" лидирует на выборах в парламент Франции

Согласно предварительным данным по итогам голосования в первом туре выборов во французский парламент партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2 %... | 30.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-30T21:53+0300

2024-06-30T21:53+0300

2024-06-30T21:53+0300

политика

франция

парламентские выборы

эммануэль макрон

https://cdnn.1prime.ru/img/76353/36/763533642_0:6:5185:2922_1920x0_80_0_0_d643ce58caf2104a38e5a093109b8b8f.jpg

ПАРИЖ, 30 июн - ПРАЙМ. Согласно предварительным данным по итогам голосования в первом туре выборов во французский парламент партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2 % голосов. Об этом сообщил телеканал LCI со ссылкой на первые экзит-поллы. Данные свидетельствуют, что коалиция занимает первое место на выборах. Телеканал считает, что она получит от 240 до 270 из 577 мест в парламенте и это позволит получить ей относительное большинство.Отмечается, что коалиция президента Франции Макрона получила всего 21,5 % и, таким образом, занимает третье место. LCI полагает, что коалиция теряет более 160 мест в парламенте и может получить от 60 до 90 мест.Телеканал также сообщил, что коалиция левых "Новый народный фронт" получает 29,1% голосов, и, таким образом, занимает второе место. Согласно оценкам LCI, она получит от 180 до 200 из 577 мест в парламенте.

https://1prime.ru/20240627/reshenie-849561273.html

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, парламентские выборы, эммануэль макрон