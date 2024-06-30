https://1prime.ru/20240630/gaz-849609076.html

В "Газпроме" сообщили об объемах поставок газа через Украину

В "Газпроме" сообщили об объемах поставок газа через Украину - 30.06.2024, ПРАЙМ

В "Газпроме" сообщили об объемах поставок газа через Украину

"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" – 42,05 миллиона кубометров на 30... | 30.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-30T11:24+0300

2024-06-30T11:24+0300

2024-06-30T11:25+0300

экономика

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" – 42,05 миллиона кубометров на 30 июня, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", – 42,05 миллиона кубометров на 30 июня. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", – сказал он журналистам. В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен. При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.

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