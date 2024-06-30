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В "Газпроме" сообщили об объемах поставок газа через Украину - 30.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240630/gaz-849609076.html
В "Газпроме" сообщили об объемах поставок газа через Украину
В "Газпроме" сообщили об объемах поставок газа через Украину - 30.06.2024, ПРАЙМ
В "Газпроме" сообщили об объемах поставок газа через Украину
"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" – 42,05 миллиона кубометров на 30... | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T11:24+0300
2024-06-30T11:25+0300
экономика
россия
украина
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" – 42,05 миллиона кубометров на 30 июня, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", – 42,05 миллиона кубометров на 30 июня. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", – сказал он журналистам. В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен. При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.
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россия, украина
Экономика, РОССИЯ, УКРАИНА
11:24 30.06.2024 (обновлено: 11:25 30.06.2024)
 
В "Газпроме" сообщили об объемах поставок газа через Украину

"Газпром": газ идет через Украину на ГИС "Суджа" - 42,05 млн "кубов" на 30 июня

© AFP / Anatolii StepanovГазовое хранилище под Львовом, Украина
Газовое хранилище под Львовом, Украина - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2024
© AFP / Anatolii Stepanov
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" – 42,05 миллиона кубометров на 30 июня, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", – 42,05 миллиона кубометров на 30 июня. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", – сказал он журналистам.
В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен.
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При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.
 
ЭкономикаРОССИЯУКРАИНА
 
 
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