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В Германии сделали неожиданное заявление о российско-украинских переговорах - 30.06.2024, ПРАЙМ
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В Германии сделали неожиданное заявление о российско-украинских переговорах
В Германии сделали неожиданное заявление о российско-украинских переговорах - 30.06.2024, ПРАЙМ
В Германии сделали неожиданное заявление о российско-украинских переговорах
Берлину необходимо потребовать от Киева начать переговоры с Москвой. С такой идеей выступил кандидат в депутаты Европарламента от партии BSW, доктор Фридрих... | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T22:50+0300
2024-06-30T22:50+0300
политика
германия
россия
украина
переговоры
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Берлину необходимо потребовать от Киева начать переговоры с Москвой. С такой идеей выступил кандидат в депутаты Европарламента от партии BSW, доктор Фридрих Пюрнер. Об этом он написал в социальной сети X."Неужели это так сложно понять, уважаемое федеральное правительство? Вы тратите наши налоги, благодаря которым убийства только продолжаются. Затем вы урезаете социальные льготы для граждан и ждете аплодисментов? Ну уж нет! Потребуйте от Украины немедленных мирных переговоров с Россией. До тех пор все денежные выплаты и поставки оружия должны быть приостановлены", — сказал политик.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОн также выразил мнение, что таким образом лидеры других стран смогут увидеть, насколько серьезно Киев и Москва настроены на окончательное восстановление мира.Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, а Украина на законодательном уровне ввела запрет на них.Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.Президент России Владимир Путин позднее заявил, что для начала переговоров Киеву следует вывести силы ВСУ со всей территории новых российских регионов — ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Он добавил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Украины на данное условие. По словам российского лидера, Киев также должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, так как Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
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германия, россия, украина, переговоры
Политика, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры
22:50 30.06.2024
 
В Германии сделали неожиданное заявление о российско-украинских переговорах

Пюрнер: Германии следует потребовать от Украины начать переговоры с Россией

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкФлаг Германии.
Флаг Германии. - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Берлину необходимо потребовать от Киева начать переговоры с Москвой. С такой идеей выступил кандидат в депутаты Европарламента от партии BSW, доктор Фридрих Пюрнер. Об этом он написал в социальной сети X.
"Неужели это так сложно понять, уважаемое федеральное правительство? Вы тратите наши налоги, благодаря которым убийства только продолжаются. Затем вы урезаете социальные льготы для граждан и ждете аплодисментов? Ну уж нет! Потребуйте от Украины немедленных мирных переговоров с Россией. До тех пор все денежные выплаты и поставки оружия должны быть приостановлены", — сказал политик.
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Он также выразил мнение, что таким образом лидеры других стран смогут увидеть, насколько серьезно Киев и Москва настроены на окончательное восстановление мира.
Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, а Украина на законодательном уровне ввела запрет на них.
Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.
Президент России Владимир Путин позднее заявил, что для начала переговоров Киеву следует вывести силы ВСУ со всей территории новых российских регионов — ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Он добавил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Украины на данное условие. По словам российского лидера, Киев также должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, так как Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2024
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18:45
 
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