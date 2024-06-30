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Во Франции началось голосование на внеочередных выборах в парламент - 30.06.2024, ПРАЙМ
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Во Франции началось голосование на внеочередных выборах в парламент
Во Франции началось голосование на внеочередных выборах в парламент - 30.06.2024, ПРАЙМ
Во Франции началось голосование на внеочередных выборах в парламент
Во Франции начали работу избирательные участки для голосования в первом туре внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского... | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T09:54+0300
2024-06-30T09:55+0300
политика
франция
парламентские выборы
голосование
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МОСКВА, 30 июн – ПРАЙМ. Во Франции начали работу избирательные участки для голосования в первом туре внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента. Как считают эксперты, эти выборы могут принести историческую победу правой партии "Национальное объединение".Граждане Франции в двух турах - 30 июня и 7 июля - выберут 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте. Основная борьба разворачивается между тремя основными блоками. Как свидетельствуют результаты последних опросов, лидирует "Национальное объединение", набравшее 37% голосов. Второе место занимает коалиция левых "Новый народный фронт" с 28% голосов. А коалиция президента страны Эммануэля Макрона "Вместе" получает 20%.
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франция, парламентские выборы, голосование
Политика, ФРАНЦИЯ, парламентские выборы, голосование
09:54 30.06.2024 (обновлено: 09:55 30.06.2024)
 
Во Франции началось голосование на внеочередных выборах в парламент

Во Франции началось голосование на внеочередных выборах в парламент

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЕлисейский дворец в Париже
Елисейский дворец в Париже - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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МОСКВА, 30 июн – ПРАЙМ. Во Франции начали работу избирательные участки для голосования в первом туре внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента. Как считают эксперты, эти выборы могут принести историческую победу правой партии "Национальное объединение".
Граждане Франции в двух турах - 30 июня и 7 июля - выберут 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте.
Париж - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
Мэр Парижа обвинила Макрона в том, что он "испортил праздник" Олимпиады
26 июня, 15:40
Основная борьба разворачивается между тремя основными блоками. Как свидетельствуют результаты последних опросов, лидирует "Национальное объединение", набравшее 37% голосов. Второе место занимает коалиция левых "Новый народный фронт" с 28% голосов. А коалиция президента страны Эммануэля Макрона "Вместе" получает 20%.
 
ПолитикаФРАНЦИЯпарламентские выборыголосование
 
 
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