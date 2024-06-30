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Си Цзиньпин совершит государственный визит в Казахстан

Си Цзиньпин совершит государственный визит в Казахстан - 30.06.2024, ПРАЙМ

Си Цзиньпин совершит государственный визит в Казахстан

Председатель Китая Си Цзиньпин 2-4 июля совершит государственный визит в Казахстан и примет участие в заседании Совета глав государств ШОС, передает... | 30.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-30T10:28+0300

2024-06-30T10:28+0300

2024-06-30T10:36+0300

политика

си цзиньпин

визит

казахстан

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Председатель Китая Си Цзиньпин 2-4 июля совершит государственный визит в Казахстан и примет участие в заседании Совета глав государств ШОС, передает пресс-служба президента Казахстана. В сообщении президентской пресс-службы указывается: "Второго-четвертого июля 2024 года по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин совершит государственный визит в Республику Казахстан".Вместе с тем председатель Китая, по информации пресс-службы Токаева, примет участие в 24-м заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет 3-4 июля в Астане. При этом предусматривается, что в саммите ШОС также примет участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

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си цзиньпин, визит, казахстан