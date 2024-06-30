Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Си Цзиньпин совершит государственный визит в Казахстан - 30.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240630/gosvizit-849608754.html
Си Цзиньпин совершит государственный визит в Казахстан
Си Цзиньпин совершит государственный визит в Казахстан - 30.06.2024, ПРАЙМ
Си Цзиньпин совершит государственный визит в Казахстан
Председатель Китая Си Цзиньпин 2-4 июля совершит государственный визит в Казахстан и примет участие в заседании Совета глав государств ШОС, передает... | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T10:28+0300
2024-06-30T10:36+0300
политика
си цзиньпин
визит
казахстан
https://cdnn.1prime.ru/img/84189/35/841893524_0:113:3074:1843_1920x0_80_0_0_d063e919a4c008d4d69691ac919b42b6.jpg
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Председатель Китая Си Цзиньпин 2-4 июля совершит государственный визит в Казахстан и примет участие в заседании Совета глав государств ШОС, передает пресс-служба президента Казахстана. В сообщении президентской пресс-службы указывается: "Второго-четвертого июля 2024 года по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин совершит государственный визит в Республику Казахстан".Вместе с тем председатель Китая, по информации пресс-службы Токаева, примет участие в 24-м заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет 3-4 июля в Астане. При этом предусматривается, что в саммите ШОС также примет участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
https://1prime.ru/20240628/kitay-849566106.html
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84189/35/841893524_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_65f102dff9e6b7b48b8c7ea930e48858.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
си цзиньпин, визит, казахстан
Политика, Си Цзиньпин, визит, КАЗАХСТАН
10:28 30.06.2024 (обновлено: 10:36 30.06.2024)
 
Си Цзиньпин совершит государственный визит в Казахстан

Си Цзиньпин 2-4 июля совершит государственный визит в Казахстан

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Председатель Китая Си Цзиньпин 2-4 июля совершит государственный визит в Казахстан и примет участие в заседании Совета глав государств ШОС, передает пресс-служба президента Казахстана.
В сообщении президентской пресс-службы указывается: "Второго-четвертого июля 2024 года по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин совершит государственный визит в Республику Казахстан".
Вместе с тем председатель Китая, по информации пресс-службы Токаева, примет участие в 24-м заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет 3-4 июля в Астане.
Председатель КНР Си Цзиньпин
Китай никогда не встанет на путь колониальных грабежей, заявил Си Цзиньпин
28 июня, 09:51
При этом предусматривается, что в саммите ШОС также примет участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
 
ПолитикаСи ЦзиньпинвизитКАЗАХСТАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала