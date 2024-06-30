https://1prime.ru/20240630/gosvizit-849609316.html

В МИД Китая уточнили информацию о госвизитах Си Цзиньпина

В МИД Китая уточнили информацию о госвизитах Си Цзиньпина - 30.06.2024, ПРАЙМ

В МИД Китая уточнили информацию о госвизитах Си Цзиньпина

Глава Китая Си Цзиньпин 2-6 июля посетит Казахстан и Таджикистан с госвизитом. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. | 30.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-30T11:29+0300

2024-06-30T11:29+0300

2024-06-30T11:35+0300

политика

си цзиньпин

https://cdnn.1prime.ru/img/83988/37/839883753_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0b69764756567a50d6c0ef6bac2669fb.jpg

МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Глава Китая Си Цзиньпин 2-6 июля посетит Казахстан и Таджикистан с госвизитом. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Как указывается в сообщении представителя китайского внешнеполитического ведомства, председатель КНР 2-6 июля примет участие в 24-м заседании Совета глав государств ШОС в Астане, а также, по приглашению президентов Казахстана и Таджикистана, совершит госвизит в эти два государства. Вместе с тем Си Цзиньпин с президентом Таджикистана примет участие в торжественной церемонии открытия новых зданий правительства и парламента Таджикистана, которые были построены на китайские гранты, передает МИД Таджикистана.

https://1prime.ru/20240630/torgovlya-849606629.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

си цзиньпин