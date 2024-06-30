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В МИД Китая уточнили информацию о госвизитах Си Цзиньпина - 30.06.2024, ПРАЙМ
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В МИД Китая уточнили информацию о госвизитах Си Цзиньпина
В МИД Китая уточнили информацию о госвизитах Си Цзиньпина - 30.06.2024, ПРАЙМ
В МИД Китая уточнили информацию о госвизитах Си Цзиньпина
Глава Китая Си Цзиньпин 2-6 июля посетит Казахстан и Таджикистан с госвизитом. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T11:29+0300
2024-06-30T11:35+0300
политика
си цзиньпин
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Глава Китая Си Цзиньпин 2-6 июля посетит Казахстан и Таджикистан с госвизитом. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Как указывается в сообщении представителя китайского внешнеполитического ведомства, председатель КНР 2-6 июля примет участие в 24-м заседании Совета глав государств ШОС в Астане, а также, по приглашению президентов Казахстана и Таджикистана, совершит госвизит в эти два государства. Вместе с тем Си Цзиньпин с президентом Таджикистана примет участие в торжественной церемонии открытия новых зданий правительства и парламента Таджикистана, которые были построены на китайские гранты, передает МИД Таджикистана.
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си цзиньпин
Политика, Си Цзиньпин
11:29 30.06.2024 (обновлено: 11:35 30.06.2024)
 
В МИД Китая уточнили информацию о госвизитах Си Цзиньпина

МИД КНР: Си Цзиньпин 2-6 июля посетит с госвизитом Казахстан и Таджикистан

© РИА Новости . Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая.
Министерство иностранных дел Китая. - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости . Анна Раткогло
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Глава Китая Си Цзиньпин 2-6 июля посетит Казахстан и Таджикистан с госвизитом. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Как указывается в сообщении представителя китайского внешнеполитического ведомства, председатель КНР 2-6 июля примет участие в 24-м заседании Совета глав государств ШОС в Астане, а также, по приглашению президентов Казахстана и Таджикистана, совершит госвизит в эти два государства.
%США и Китай - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2024
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Вместе с тем Си Цзиньпин с президентом Таджикистана примет участие в торжественной церемонии открытия новых зданий правительства и парламента Таджикистана, которые были построены на китайские гранты, передает МИД Таджикистана.
 
ПолитикаСи Цзиньпин
 
 
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