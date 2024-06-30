https://1prime.ru/20240630/gosvizit-849609316.html
В МИД Китая уточнили информацию о госвизитах Си Цзиньпина
В МИД Китая уточнили информацию о госвизитах Си Цзиньпина - 30.06.2024, ПРАЙМ
В МИД Китая уточнили информацию о госвизитах Си Цзиньпина
Глава Китая Си Цзиньпин 2-6 июля посетит Казахстан и Таджикистан с госвизитом. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T11:29+0300
2024-06-30T11:29+0300
2024-06-30T11:35+0300
политика
си цзиньпин
https://cdnn.1prime.ru/img/83988/37/839883753_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0b69764756567a50d6c0ef6bac2669fb.jpg
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Глава Китая Си Цзиньпин 2-6 июля посетит Казахстан и Таджикистан с госвизитом. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Как указывается в сообщении представителя китайского внешнеполитического ведомства, председатель КНР 2-6 июля примет участие в 24-м заседании Совета глав государств ШОС в Астане, а также, по приглашению президентов Казахстана и Таджикистана, совершит госвизит в эти два государства. Вместе с тем Си Цзиньпин с президентом Таджикистана примет участие в торжественной церемонии открытия новых зданий правительства и парламента Таджикистана, которые были построены на китайские гранты, передает МИД Таджикистана.
https://1prime.ru/20240630/torgovlya-849606629.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83988/37/839883753_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bc98e7972976c92e5cd771b3027cdfc8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
си цзиньпин
В МИД Китая уточнили информацию о госвизитах Си Цзиньпина
МИД КНР: Си Цзиньпин 2-6 июля посетит с госвизитом Казахстан и Таджикистан
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Глава Китая Си Цзиньпин 2-6 июля посетит Казахстан и Таджикистан с госвизитом. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Как указывается в сообщении представителя китайского внешнеполитического ведомства, председатель КНР 2-6 июля примет участие в 24-м заседании Совета глав государств ШОС в Астане, а также, по приглашению президентов Казахстана и Таджикистана, совершит госвизит в эти два государства.
Китай побил рекорд по продаже ковров в США
Вместе с тем Си Цзиньпин с президентом Таджикистана примет участие в торжественной церемонии открытия новых зданий правительства и парламента Таджикистана, которые были построены на китайские гранты, передает МИД Таджикистана.