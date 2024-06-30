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Инвестор Роджерс сравнил эффективность вложений в серебро и золото
Инвестор Роджерс сравнил эффективность вложений в серебро и золото - 30.06.2024, ПРАЙМ
Инвестор Роджерс сравнил эффективность вложений в серебро и золото
Инвестиции в серебро из-за текущей недооценки этого металла являются более привлекательными, чем в золото, заявил в интервью РИА Новости известный американский... | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T08:30+0300
2024-06-30T08:30+0300
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Инвестиции в серебро из-за текущей недооценки этого металла являются более привлекательными, чем в золото, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. "У меня есть серебро и вскоре я хочу купить его еще больше. У меня есть и золото, и я также хочу еще его купить. Если бы я покупал что-то сегодня, то это было бы серебро, поскольку оно дешевле", - сообщил он агентству. Роджерс отметил, что стоимость серебра в настоящее время на 40% ниже своих исторических высот в то время, как золото находится вблизи пиковых значений. "Между серебром и золотом, серебро сейчас лучше всего", - подчеркнул инвестор.
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инвестиции, металлы, экспертное мнение
Экономика, инвестиции, металлы, экспертное мнение
Инвестор Роджерс сравнил эффективность вложений в серебро и золото
Инвестор Роджерс: инвестиции в серебро более привлекательны, чем в золото
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Инвестиции в серебро из-за текущей недооценки этого металла являются более привлекательными, чем в золото, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.
"У меня есть серебро и вскоре я хочу купить его еще больше. У меня есть и золото, и я также хочу еще его купить. Если бы я покупал что-то сегодня, то это было бы серебро, поскольку оно дешевле", - сообщил он агентству.
Роджерс отметил, что стоимость серебра в настоящее время на 40% ниже своих исторических высот в то время, как золото находится вблизи пиковых значений.
Цена на золото готовится завершить первое полугодие ростом
"Между серебром и золотом, серебро сейчас лучше всего", - подчеркнул инвестор.