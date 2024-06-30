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Хуситы заявили, что атаковали судно беспилотным катером

Хуситы заявили, что атаковали судно беспилотным катером - 30.06.2024, ПРАЙМ

Хуситы заявили, что атаковали судно беспилотным катером

Хуситы сообщили, что неделю назад атаковали судно под флагом Либерии посредством беспилотного катера собственного производства. | 30.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-30T16:04+0300

2024-06-30T16:04+0300

2024-06-30T16:04+0300

происшествия

красное море

судоходство

хуситы

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КАИР, 30 июн - ПРАЙМ. Хуситы сообщили, что неделю назад атаковали судно под флагом Либерии посредством беспилотного катера собственного производства. Ранее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщало, что хуситы повредили ударным беспилотником греческий балкер Transworld Navigator под флагом Либерии. "Йеменские военно-морские силы (хуситов — ред.) 23 июня атаковали корабль Transworld Navigator беспилотным катером "Тоуфан-разрушитель",— сказано в заявлении представителя вооруженных сил движения. Согласно данным сервиса для отслеживания судов Marinetraffic, судно Transworld Navigator идет под флагом Либерии. В опубликованном хуситами видео сказано, что скорость "Тоуфана-разрушителя" достигает 45 морских миль в час. Это уже второй беспилотный катер, который представили хуситы за последнее время. Контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря и правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем суда. Оно призвало другие страны отозвать с этих судов свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы считают, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак ряд компаний решил приостановить перевозки через Красное море.

https://1prime.ru/20240628/khusity-849593572.html

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красное море, судоходство, хуситы