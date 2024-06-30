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Хуситы заявили, что атаковали судно беспилотным катером - 30.06.2024, ПРАЙМ
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Хуситы заявили, что атаковали судно беспилотным катером
Хуситы заявили, что атаковали судно беспилотным катером - 30.06.2024, ПРАЙМ
Хуситы заявили, что атаковали судно беспилотным катером
Хуситы сообщили, что неделю назад атаковали судно под флагом Либерии посредством беспилотного катера собственного производства. | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T16:04+0300
2024-06-30T16:04+0300
происшествия
красное море
судоходство
хуситы
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КАИР, 30 июн - ПРАЙМ. Хуситы сообщили, что неделю назад атаковали судно под флагом Либерии посредством беспилотного катера собственного производства. Ранее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщало, что хуситы повредили ударным беспилотником греческий балкер Transworld Navigator под флагом Либерии. "Йеменские военно-морские силы (хуситов — ред.) 23 июня атаковали корабль Transworld Navigator беспилотным катером "Тоуфан-разрушитель",— сказано в заявлении представителя вооруженных сил движения. Согласно данным сервиса для отслеживания судов Marinetraffic, судно Transworld Navigator идет под флагом Либерии. В опубликованном хуситами видео сказано, что скорость "Тоуфана-разрушителя" достигает 45 морских миль в час. Это уже второй беспилотный катер, который представили хуситы за последнее время. Контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря и правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем суда. Оно призвало другие страны отозвать с этих судов свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы считают, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак ряд компаний решил приостановить перевозки через Красное море.
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красное море, судоходство, хуситы
Происшествия, КРАСНОЕ МОРЕ, судоходство, хуситы
16:04 30.06.2024
 
Хуситы заявили, что атаковали судно беспилотным катером

Хуситы заявили, что атаковали беспилотным катером судно под флагом Либерии

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкАкция протеста в Йемене
Акция протеста в Йемене - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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КАИР, 30 июн - ПРАЙМ. Хуситы сообщили, что неделю назад атаковали судно под флагом Либерии посредством беспилотного катера собственного производства.
Ранее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщало, что хуситы повредили ударным беспилотником греческий балкер Transworld Navigator под флагом Либерии.
"Йеменские военно-морские силы (хуситов — ред.) 23 июня атаковали корабль Transworld Navigator беспилотным катером "Тоуфан-разрушитель",— сказано в заявлении представителя вооруженных сил движения.
Согласно данным сервиса для отслеживания судов Marinetraffic, судно Transworld Navigator идет под флагом Либерии.
В опубликованном хуситами видео сказано, что скорость "Тоуфана-разрушителя" достигает 45 морских миль в час. Это уже второй беспилотный катер, который представили хуситы за последнее время.
Контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря и правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем суда. Оно призвало другие страны отозвать с этих судов свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы считают, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак ряд компаний решил приостановить перевозки через Красное море.
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Хуситы заявили, что атаковали еще четыре судна
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ПроисшествияКРАСНОЕ МОРЕсудоходствохуситы
 
 
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