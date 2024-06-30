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Вышли данные о динамике индекса деловой активности в промсекторе Китая

Вышли данные о динамике индекса деловой активности в промсекторе Китая - 30.06.2024, ПРАЙМ

Вышли данные о динамике индекса деловой активности в промсекторе Китая

Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в июне, как и в мае, составил 49,5 пункта, свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные... | 30.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-30T06:26+0300

2024-06-30T06:26+0300

2024-06-30T07:23+0300

экономика

китай

индекс деловой активности

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в июне, как и в мае, составил 49,5 пункта, свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные государственного статистического управления КНР. Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже - о спаде. PMI крупных предприятий в июне упал до 50,1 пункта, PMI средних предприятий вырос до 49,8 пункта, а малых снизился до 47,4 пункта. Итоговый PMI в промышленном секторе рассчитывается из пяти ключевых показателей. Индекс производства составил 50,6 пункта, снизившись на 0,2 пункта, при этом он остался выше критической отметки, что указывает на некоторый рост производства. Индекс новых заказов снизился на 0,1 пункта, до 49,5 пункта, что свидетельствует о снижении спроса на промышленном рынке. Индекс сырьевых запасов в июне показал снижение 0,2 пункта – до 47,6 пункта. Индекс занятости остался на уровне предыдущего месяца – 48,1 пункта. Тем временем индекс поставок сырья в июне упал на 0,6 пункта – до 49,5 пункта.

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китай

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китай, индекс деловой активности