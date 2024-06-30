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Saudi Aramco заключила контракты на сумму более 25 миллиардов долларов - 30.06.2024, ПРАЙМ
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Saudi Aramco заключила контракты на сумму более 25 миллиардов долларов
Saudi Aramco заключила контракты на сумму более 25 миллиардов долларов - 30.06.2024, ПРАЙМ
Saudi Aramco заключила контракты на сумму более 25 миллиардов долларов
Saudi Aramco заключила контракты на сумму более 25 миллиардов долларов для расширения своих газовых проектов, говорится в заявлении компании. | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T21:39+0300
2024-06-30T21:45+0300
энергетика
saudi aramco
саудовская аравия
газ
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КАИР, 30 июн - ПРАЙМ. Saudi Aramco заключила контракты на сумму более 25 миллиардов долларов для расширения своих газовых проектов, говорится в заявлении компании. "Aramco заключила контракты стоимостью более 25 миллиардов долларов для стратегического расширения своих газовых проектов", - сообщается в заявлении.Отмечается, что были заключены соглашения на 12,4 миллиарда долларов для развития второй фазы на газовом месторождении Джафура, еще 8,8 миллиарда долларов будет потрачены на третью фазу комплекса Master Gas System.В рамках третьего этапа развития национальной газовой инфраструктуры планируется прокладка трубопроводов общей протяженностью в четыре тысячи километров, также планируется создание инфраструктуры для хранения и экспорта углеводородов с месторождения Джафура. информирует саудовское информационное агентство SPA.Согласно агентству, первая стадия разработки месторождения сланцевого газа Джафура началась в ноябре 2021 года, начало добычи запланировано на третий квартал 2025 года. Общий объем инвестиций в проект составит более ста миллиардов долларов. По планам властей Саудовской Аравии, добыча газа в королевстве должна вырасти к 2030 году на 60 процентов по сравнению с 2021 годом.Saudi Aramco - национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.
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saudi aramco, саудовская аравия, газ
Энергетика, Saudi Aramco, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Газ
21:39 30.06.2024 (обновлено: 21:45 30.06.2024)
 
Saudi Aramco заключила контракты на сумму более 25 миллиардов долларов

Saudi Aramco заключила контракты более чем на $25 млрд для расширения проектов

© Saudi AramcoОператоры Saudi Aramco
Операторы Saudi Aramco
© Saudi Aramco
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КАИР, 30 июн - ПРАЙМ. Saudi Aramco заключила контракты на сумму более 25 миллиардов долларов для расширения своих газовых проектов, говорится в заявлении компании.
"Aramco заключила контракты стоимостью более 25 миллиардов долларов для стратегического расширения своих газовых проектов", - сообщается в заявлении.
Отмечается, что были заключены соглашения на 12,4 миллиарда долларов для развития второй фазы на газовом месторождении Джафура, еще 8,8 миллиарда долларов будет потрачены на третью фазу комплекса Master Gas System.
В рамках третьего этапа развития национальной газовой инфраструктуры планируется прокладка трубопроводов общей протяженностью в четыре тысячи километров, также планируется создание инфраструктуры для хранения и экспорта углеводородов с месторождения Джафура. информирует саудовское информационное агентство SPA.
Согласно агентству, первая стадия разработки месторождения сланцевого газа Джафура началась в ноябре 2021 года, начало добычи запланировано на третий квартал 2025 года. Общий объем инвестиций в проект составит более ста миллиардов долларов. По планам властей Саудовской Аравии, добыча газа в королевстве должна вырасти к 2030 году на 60 процентов по сравнению с 2021 годом.
Saudi Aramco - национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.
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ЭнергетикаSaudi AramcoСАУДОВСКАЯ АРАВИЯГаз
 
 
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