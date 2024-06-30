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Автомобильные очереди у Крымского моста начали сокращаться
Автомобильные очереди у Крымского моста начали сокращаться - 30.06.2024, ПРАЙМ
Автомобильные очереди у Крымского моста начали сокращаться
Автомобильные очереди для проезда по Крымскому мосту в воскресенье вечером сокращаются, выросло число досмотровых постов. Об этом сообщили власти Крыма. | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T19:55+0300
2024-06-30T19:55+0300
2024-06-30T19:55+0300
крым
крымский мост
очередь из машин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - ПРАЙМ. Автомобильные очереди для проезда по Крымскому мосту в воскресенье вечером сокращаются, выросло число досмотровых постов. Об этом сообщили власти Крыма. Согласно данным на 19.00, очередей из авто со стороны Керчи нет, со стороны Тамани очередь составляет 661 машину, время проезда - два часа, говорится в Telegram-канале о ситуации на мосту. Днем в воскресенье со стороны Тамани очередь превышала 800 машин, со стороны Крыма достигала более 300 авто. "По информации ФКУ УПРДОР "Тамань" и ФГУП "УВО Минтранса России", увеличено количество постов досмотра и усилена их работа со стороны Краснодарского края и Республики Крым. В течение нескольких часов заторовые ситуации будут устранены", — написал в своем Telegram-канале министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
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крым, крымский мост, очередь из машин
КРЫМ, Крымский мост, очередь из машин
Автомобильные очереди у Крымского моста начали сокращаться
Власти: очереди машин у Крымского моста сокращаются, досмотр ускорили
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - ПРАЙМ. Автомобильные очереди для проезда по Крымскому мосту в воскресенье вечером сокращаются, выросло число досмотровых постов. Об этом сообщили власти Крыма.
Согласно данным на 19.00, очередей из авто со стороны Керчи нет, со стороны Тамани очередь составляет 661 машину, время проезда - два часа, говорится в Telegram-канале о ситуации на мосту. Днем в воскресенье со стороны Тамани очередь превышала 800 машин, со стороны Крыма достигала более 300 авто.
"По информации ФКУ УПРДОР "Тамань" и ФГУП "УВО Минтранса России", увеличено количество постов досмотра и усилена их работа со стороны Краснодарского края и Республики Крым. В течение нескольких часов заторовые ситуации будут устранены", — написал в своем Telegram-канале министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
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