https://1prime.ru/20240630/most-849615871.html

Автомобильные очереди у Крымского моста начали сокращаться

Автомобильные очереди у Крымского моста начали сокращаться - 30.06.2024, ПРАЙМ

Автомобильные очереди у Крымского моста начали сокращаться

Автомобильные очереди для проезда по Крымскому мосту в воскресенье вечером сокращаются, выросло число досмотровых постов. Об этом сообщили власти Крыма. | 30.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-30T19:55+0300

2024-06-30T19:55+0300

2024-06-30T19:55+0300

крым

крымский мост

очередь из машин

https://cdnn.1prime.ru/img/82883/17/828831784_0:123:3207:1927_1920x0_80_0_0_751c1b52c9f0a0f21556e74713fbf0aa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - ПРАЙМ. Автомобильные очереди для проезда по Крымскому мосту в воскресенье вечером сокращаются, выросло число досмотровых постов. Об этом сообщили власти Крыма. Согласно данным на 19.00, очередей из авто со стороны Керчи нет, со стороны Тамани очередь составляет 661 машину, время проезда - два часа, говорится в Telegram-канале о ситуации на мосту. Днем в воскресенье со стороны Тамани очередь превышала 800 машин, со стороны Крыма достигала более 300 авто. "По информации ФКУ УПРДОР "Тамань" и ФГУП "УВО Минтранса России", увеличено количество постов досмотра и усилена их работа со стороны Краснодарского края и Республики Крым. В течение нескольких часов заторовые ситуации будут устранены", — написал в своем Telegram-канале министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

https://1prime.ru/20240627/oting-849542470.html

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крым, крымский мост, очередь из машин