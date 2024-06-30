https://1prime.ru/20240630/most-849616261.html

На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта

На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта - 30.06.2024, ПРАЙМ

На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом говорится в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. | 30.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-30T20:28+0300

2024-06-30T20:28+0300

2024-06-30T20:30+0300

крым

крымский мост

движение авторанспорта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - ПРАЙМ. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом говорится в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящимся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — сказано в сообщении. При этом причины остановки движения не названы.

https://1prime.ru/20240630/most-849615871.html

крым

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крым, крымский мост, движение авторанспорта