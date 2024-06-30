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На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта - 30.06.2024, ПРАЙМ
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На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта
На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта - 30.06.2024, ПРАЙМ
На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом говорится в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T20:28+0300
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крым
крымский мост
движение авторанспорта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - ПРАЙМ. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом говорится в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящимся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — сказано в сообщении. При этом причины остановки движения не названы.
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крым, крымский мост, движение авторанспорта
КРЫМ, Крымский мост, движение авторанспорта
20:28 30.06.2024 (обновлено: 20:30 30.06.2024)
 
На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанк%Мужчина на городской набережной в городе Керчь
%Мужчина на городской набережной в городе Керчь - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - ПРАЙМ. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом говорится в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящимся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — сказано в сообщении.
При этом причины остановки движения не названы.
Крымский мост - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2024
Автомобильные очереди у Крымского моста начали сокращаться
19:55
 
КРЫМКрымский мостдвижение авторанспорта
 
 
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