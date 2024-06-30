https://1prime.ru/20240630/mvf-849609739.html
На Украине оскорбились из-за решения МВФ
На Украине оскорбились из-за решения МВФ - 30.06.2024, ПРАЙМ
На Украине оскорбились из-за решения МВФ
Украинский экономист Алексей Кущ выразил возмущение из-за отказа МВФ списать долги Украины. Об этом сообщает РИА Новости. | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T13:00+0300
2024-06-30T13:00+0300
2024-06-30T13:27+0300
экономика
украина
долги
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_9fd7c10b4c3399e692686752af09a0da.jpg
МОСКВА, 30 июн – ПРАЙМ. Украинский экономист Алексей Кущ выразил возмущение из-за отказа МВФ списать долги Украины. Об этом сообщает РИА Новости.Глава миссии валютного фонда на Украине Гэвин Грей ранее заявил, что МВФ не рассматривает вариант реструктуризации задолженности Украины перед организацией."Меня возмущает, когда такие структуры, как МВФ, не понимают экстраординарность ситуации на Украине и не идут на списание долгов нашей страны, - написал украинский экономист на своей странице в соцсети. - Думаю, это возмущает значительную часть украинского общества".При этом он выразил негодование, что при "геополитическом форс-мажоре" Украина обязана выполнять свои финансовые обязательства без послаблений, и отметил, что Гане в 2024 году МВФ спишет треть задолженности."Ну вот почему такое отношение, если мы действительно защищаем западную цивилизацию, как любят говорить наши партнеры", — посетовал украинский экономист.Три дня назад руководство фонда одобрило выделение Украине нового транша в размере $2,2 млрд. Таким образом, с учетом предыдущего пакета помощи общая сумма выделенных валютным фондом Киеву кредитов составит $ 7,6 млрд.Между тем в 2024 году Киеву предстоит выплатить МВФ $2,9 млрд, а в последующие семь лет - еще $11,5 млрд.
https://1prime.ru/20240629/mvf-849604395.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_58:0:2343:1714_1920x0_80_0_0_2599a7af35d7e762af6ffb713b401648.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, долги, мвф
Экономика, УКРАИНА, долги, МВФ
На Украине оскорбились из-за решения МВФ
Киевского экономиста Куща возмутил отказ МВФ списать долги Украины
МОСКВА, 30 июн – ПРАЙМ.
Украинский экономист Алексей Кущ выразил возмущение из-за отказа МВФ списать долги Украины. Об этом сообщает РИА Новости
.
Глава миссии валютного фонда на Украине Гэвин Грей ранее заявил, что МВФ не рассматривает вариант реструктуризации задолженности Украины перед организацией.
"Меня возмущает, когда такие структуры, как МВФ, не понимают экстраординарность ситуации на Украине и не идут на списание долгов нашей страны, - написал украинский экономист на своей странице в соцсети. - Думаю, это возмущает значительную часть украинского общества".
При этом он выразил негодование, что при "геополитическом форс-мажоре" Украина обязана выполнять свои финансовые обязательства без послаблений, и отметил, что Гане в 2024 году МВФ спишет треть задолженности.
МВФ потребовал от Украины изменить Таможенный кодекс, сообщили СМИ
"Ну вот почему такое отношение, если мы действительно защищаем западную цивилизацию, как любят говорить наши партнеры", — посетовал украинский экономист.
Три дня назад руководство фонда одобрило выделение Украине нового транша в размере $2,2 млрд. Таким образом, с учетом предыдущего пакета помощи общая сумма выделенных валютным фондом Киеву кредитов составит $ 7,6 млрд.
Между тем в 2024 году Киеву предстоит выплатить МВФ $2,9 млрд, а в последующие семь лет - еще $11,5 млрд.