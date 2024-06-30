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НЛМК сообщил об атаке "роя БПЛА" на завод в Липецке

НЛМК сообщил об атаке "роя БПЛА" на завод в Липецке - 30.06.2024, ПРАЙМ

НЛМК сообщил об атаке "роя БПЛА" на завод в Липецке

Массированная атака беспилотников, зафиксированная на территории промышленной зоны в Липецке, оказалась бессмысленной и ни к чему не привела. Об этом сообщил... | 30.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-30T16:56+0300

2024-06-30T16:56+0300

2024-06-30T17:01+0300

происшествия

нлмк

атака дронов

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Массированная атака беспилотников, зафиксированная на территории промышленной зоны в Липецке, оказалась бессмысленной и ни к чему не привела. Об этом сообщил Новолипецкий металлургический комбинат. Отмечается, что 30 июня на территории комбината, производящего гражданскую продукцию, была зафиксирована очередная "атака роем БПЛА, которая и в этот раз оказалась бессмысленна, так как ни к чему, кроме роста сварочных работ, не привела". Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своем Telegram-канале, что около девяти дронов в воскресенье были сбиты над промзоной в Липецке. При этом пострадавших нет, а на месте работают спецслужбы, добавил он. Ранее, 17 июня, комбинат сообщил, что на его территории зафиксировали прилет четырех беспилотников, при этом два были уничтожены до захода на промплощадку. Никто из сотрудников не пострадал, предприятие продолжило работать в штатном режиме, уточнили в НЛМК.

https://1prime.ru/20240628/dron-849577728.html

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нлмк, атака дронов