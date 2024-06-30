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Очередь перед Крымским мостом превысила 800 машин
Очередь перед Крымским мостом превысила 800 машин - 30.06.2024, ПРАЙМ
Очередь перед Крымским мостом превысила 800 машин
Очередь со стороны Краснодарского края перед въездом на Крымский мост согласно данным на 13.00 превысила 800 автомобилей. Об этом сообщил оперативный... | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T14:08+0300
2024-06-30T14:08+0300
2024-06-30T14:08+0300
крым
крымский мост
очередь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – ПРАЙМ. Очередь со стороны Краснодарского края перед въездом на Крымский мост согласно данным на 13.00 превысила 800 автомобилей. Об этом сообщил оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. "В очереди со стороны Тамани находятся 802 транспортных средства. Ожидание около трех часов", — сказано в сообщении. Также отмечается, что в очереди перед пунктами досмотра, установленными в рамках транспортной безопасности, со стороны Керчи стоят 62 автомобиля. Большие очереди в основном в дневное время перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона.
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крым, крымский мост, очередь
КРЫМ, Крымский мост, очередь
Очередь перед Крымским мостом превысила 800 машин
Инфоцентр: очередь перед Крымским мостом на 13:00 мск превысила 800 машин
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – ПРАЙМ. Очередь со стороны Краснодарского края перед въездом на Крымский мост согласно данным на 13.00 превысила 800 автомобилей. Об этом сообщил оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
"В очереди со стороны Тамани находятся 802 транспортных средства. Ожидание около трех часов", — сказано в сообщении.
Также отмечается, что в очереди перед пунктами досмотра, установленными в рамках транспортной безопасности, со стороны Керчи стоят 62 автомобиля.
Большие очереди в основном в дневное время перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона.
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