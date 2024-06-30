https://1prime.ru/20240630/pensii--849578409.html
Трем категориям россиян увеличат пенсии с 1 июля
Трем категориям россиян увеличат пенсии с 1 июля - 30.06.2024, ПРАЙМ
Трем категориям россиян увеличат пенсии с 1 июля
С 1 июня некоторые категории пенсионеров ждет увеличение выплат. Оно не будет масштабным, как в начале года, но ряд граждан ждет приятный сюрприз, рассказал... | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T02:02+0300
2024-06-30T02:02+0300
2024-06-30T02:02+0300
пенсии
юрист
вадим виноградов
эксклюзив
https://cdnn.1prime.ru/img/76324/90/763249036_0:451:2753:2000_1920x0_80_0_0_1e05e6315ab6b14731058462fc41f03a.jpg
МОСКВА, 30 июн – ПРАЙМ. С 1 июня некоторые категории пенсионеров ждет увеличение выплат. Оно не будет масштабным, как в начале года, но ряд граждан ждет приятный сюрприз, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Первая категория – работающие пенсионеры, которые уволились в июне 2024 года. Повышение выплат с учетом всех индексаций ждет их уже со следующего после увольнения месяца, рассказал он.Вторая – пенсионеры, которым в июне исполнится 80 лет. "Для них в два раза будет увеличена фиксированная выплата - до 16 269,76 рублей", - поясняет юрист. Третья категория - инвалиды. Двойное увеличение фиксированной надбавки ожидает граждан, которые оформят инвалидность I группы в июне."Важный момент: все перерасчёты производятся автоматически и не требуют подачи заявлений от пенсионера в Социальный фонд России", - разъяснил Виноградов.
https://1prime.ru/20240626/gd-849505574.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Ульяна Крайняя
https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg
Ульяна Крайняя
https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76324/90/763249036_86:0:2753:2000_1920x0_80_0_0_3df6b1ecda117e7c925b29c993acd71f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ульяна Крайняя
https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg
пенсии, юрист, вадим виноградов, эксклюзив
Пенсии, юрист, Вадим Виноградов, Эксклюзив
Трем категориям россиян увеличат пенсии с 1 июля
Юрист Виноградов: трем категориям россиян увеличат пенсии с 1 июля
Ульяна Крайняя
Обозреватель АЭИ "Прайм"
МОСКВА, 30 июн – ПРАЙМ. С 1 июня некоторые категории пенсионеров ждет увеличение выплат. Оно не будет масштабным, как в начале года, но ряд граждан ждет приятный сюрприз, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Первая категория – работающие пенсионеры, которые уволились в июне 2024 года. Повышение выплат с учетом всех индексаций ждет их уже со следующего после увольнения месяца, рассказал он.
Вторая – пенсионеры, которым в июне исполнится 80 лет. "Для них в два раза будет увеличена фиксированная выплата - до 16 269,76 рублей", - поясняет юрист. Третья категория - инвалиды. Двойное увеличение фиксированной надбавки ожидает граждан, которые оформят инвалидность I группы в июне.
"Важный момент: все перерасчёты производятся автоматически и не требуют подачи заявлений от пенсионера в Социальный фонд России", - разъяснил Виноградов.
Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам