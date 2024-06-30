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Трем категориям россиян увеличат пенсии с 1 июля

Трем категориям россиян увеличат пенсии с 1 июля - 30.06.2024, ПРАЙМ

Трем категориям россиян увеличат пенсии с 1 июля

С 1 июня некоторые категории пенсионеров ждет увеличение выплат. Оно не будет масштабным, как в начале года, но ряд граждан ждет приятный сюрприз, рассказал... | 30.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-30T02:02+0300

2024-06-30T02:02+0300

2024-06-30T02:02+0300

пенсии

юрист

вадим виноградов

эксклюзив

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МОСКВА, 30 июн – ПРАЙМ. С 1 июня некоторые категории пенсионеров ждет увеличение выплат. Оно не будет масштабным, как в начале года, но ряд граждан ждет приятный сюрприз, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Первая категория – работающие пенсионеры, которые уволились в июне 2024 года. Повышение выплат с учетом всех индексаций ждет их уже со следующего после увольнения месяца, рассказал он.Вторая – пенсионеры, которым в июне исполнится 80 лет. "Для них в два раза будет увеличена фиксированная выплата - до 16 269,76 рублей", - поясняет юрист. Третья категория - инвалиды. Двойное увеличение фиксированной надбавки ожидает граждан, которые оформят инвалидность I группы в июне."Важный момент: все перерасчёты производятся автоматически и не требуют подачи заявлений от пенсионера в Социальный фонд России", - разъяснил Виноградов.

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Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

пенсии, юрист, вадим виноградов, эксклюзив