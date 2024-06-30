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Трем категориям россиян увеличат пенсии с 1 июля - 30.06.2024, ПРАЙМ
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Трем категориям россиян увеличат пенсии с 1 июля
Трем категориям россиян увеличат пенсии с 1 июля - 30.06.2024, ПРАЙМ
Трем категориям россиян увеличат пенсии с 1 июля
С 1 июня некоторые категории пенсионеров ждет увеличение выплат. Оно не будет масштабным, как в начале года, но ряд граждан ждет приятный сюрприз, рассказал... | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T02:02+0300
2024-06-30T02:02+0300
пенсии
юрист
вадим виноградов
эксклюзив
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МОСКВА, 30 июн – ПРАЙМ. С 1 июня некоторые категории пенсионеров ждет увеличение выплат. Оно не будет масштабным, как в начале года, но ряд граждан ждет приятный сюрприз, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Первая категория – работающие пенсионеры, которые уволились в июне 2024 года. Повышение выплат с учетом всех индексаций ждет их уже со следующего после увольнения месяца, рассказал он.Вторая – пенсионеры, которым в июне исполнится 80 лет. "Для них в два раза будет увеличена фиксированная выплата - до 16 269,76 рублей", - поясняет юрист. Третья категория - инвалиды. Двойное увеличение фиксированной надбавки ожидает граждан, которые оформят инвалидность I группы в июне."Важный момент: все перерасчёты производятся автоматически и не требуют подачи заявлений от пенсионера в Социальный фонд России", - разъяснил Виноградов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пенсии, юрист, вадим виноградов, эксклюзив
Пенсии, юрист, Вадим Виноградов, Эксклюзив
02:02 30.06.2024
 
Трем категориям россиян увеличат пенсии с 1 июля

Юрист Виноградов: трем категориям россиян увеличат пенсии с 1 июля

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк%Пенсионеры
%Пенсионеры - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Обозреватель АЭИ "Прайм"
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МОСКВА, 30 июн – ПРАЙМ. С 1 июня некоторые категории пенсионеров ждет увеличение выплат. Оно не будет масштабным, как в начале года, но ряд граждан ждет приятный сюрприз, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Первая категория – работающие пенсионеры, которые уволились в июне 2024 года. Повышение выплат с учетом всех индексаций ждет их уже со следующего после увольнения месяца, рассказал он.
Вторая – пенсионеры, которым в июне исполнится 80 лет. "Для них в два раза будет увеличена фиксированная выплата - до 16 269,76 рублей", - поясняет юрист. Третья категория - инвалиды. Двойное увеличение фиксированной надбавки ожидает граждан, которые оформят инвалидность I группы в июне.
"Важный момент: все перерасчёты производятся автоматически и не требуют подачи заявлений от пенсионера в Социальный фонд России", - разъяснил Виноградов.
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
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ПенсииюристВадим ВиноградовЭксклюзив
 
 
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