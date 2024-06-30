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В ГД хотят расширить классификационный перечень средств размещения туристов
В ГД хотят расширить классификационный перечень средств размещения туристов - 30.06.2024, ПРАЙМ
В ГД хотят расширить классификационный перечень средств размещения туристов
Депутатами Госдумы разработана законодательная инициатива по расширению перечня средств размещения туристов, подлежащих обязательной классификации, рассказал... | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T18:23+0300
2024-06-30T18:23+0300
2024-06-30T18:23+0300
экономика
туризм
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Депутатами Госдумы разработана законодательная инициатива по расширению перечня средств размещения туристов, подлежащих обязательной классификации, рассказал глава комитета ГД по туризму Сангаджи Тарбаев. "Одним из пунктов повестки "круглого стола" на Алтае был вопрос о классификации объектов туристской индустрии... Депутатами Госдумы разработана законодательная инициатива по расширению перечня средств размещения, подлежащих обязательной классификации. Проект соответствующего закона уже готов, сейчас идет его обсуждение с исполнительной властью", - написал он в своем Telegram-канале. Он отметил, что проект может скоро быть внесен в Госдуму. Депутат добавил, что в связи с развитием туризма в России постепенно меняется и само понятие "средство размещения". Соответственно, появляются и новые вопросы, нуждающиеся в правовом регулировании, например, объемы услуг, оказываемых в новых средствах размещения, или вопрос о классификации этих объектов. "Согласно действующим правовым нормам обязательной классификации подлежат только гостиницы, прочие объекты могут пройти ее в добровольном порядке", - объяснил депутат.
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туризм, туристы, отели, перечень
Экономика, Туризм, туристы, отели, перечень
В ГД хотят расширить классификационный перечень средств размещения туристов
В Госдуме хотят расширить список для классификации средств размещения в туризме
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Депутатами Госдумы разработана законодательная инициатива по расширению перечня средств размещения туристов, подлежащих обязательной классификации, рассказал глава комитета ГД по туризму Сангаджи Тарбаев.
"Одним из пунктов повестки "круглого стола" на Алтае был вопрос о классификации объектов туристской индустрии... Депутатами Госдумы разработана законодательная инициатива по расширению перечня средств размещения, подлежащих обязательной классификации. Проект соответствующего закона уже готов, сейчас идет его обсуждение с исполнительной властью", - написал он в своем Telegram-канале.
Он отметил, что проект может скоро быть внесен в Госдуму.
Депутат добавил, что в связи с развитием туризма в России постепенно меняется и само понятие "средство размещения". Соответственно, появляются и новые вопросы, нуждающиеся в правовом регулировании, например, объемы услуг, оказываемых в новых средствах размещения, или вопрос о классификации этих объектов.
"Согласно действующим правовым нормам обязательной классификации подлежат только гостиницы, прочие объекты могут пройти ее в добровольном порядке", - объяснил депутат.
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