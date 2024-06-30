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"Неразумно": в Германии предложили неожиданный план по Украине
"Неразумно": в Германии предложили неожиданный план по Украине - 30.06.2024, ПРАЙМ
"Неразумно": в Германии предложили неожиданный план по Украине
Берлину следует быть в стороне от конфликта на Украине и поддерживать мир. Такое предложение выдвинул лидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Тюрингии... | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T15:35+0300
2024-06-30T15:35+0300
2024-06-30T15:35+0300
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Берлину следует быть в стороне от конфликта на Украине и поддерживать мир. Такое предложение выдвинул лидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Тюрингии Бьорн Хеке. Об этом он заявил в эфире канала Phoenix."Я пытаюсь дать понять, что позволить стране ввязаться в этот конфликт — неразумно. <…> Германия должна оставаться мирным центром после событий двадцатого века", — подчеркнул политик.Он также заявил, что удивлен воинственной политикой немецких властей и напомнил, что конфликт на Украине возник не в 2022 году и имеет более глубокую историю.Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сказал, что его удивляют люди, правящие сейчас в Германии, так как они руководствуются не интересами своего государства, а коллективного Запада.
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Политика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, конфликт
"Неразумно": в Германии предложили неожиданный план по Украине
Политик Хеке: Германия должна оставаться в стороне от конфликта на Украине
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ.
Берлину следует быть в стороне от конфликта на Украине и поддерживать мир. Такое предложение выдвинул лидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Тюрингии Бьорн Хеке. Об этом он заявил в эфире канала Phoenix
.
"Я пытаюсь дать понять, что позволить стране ввязаться в этот конфликт — неразумно. <…> Германия должна оставаться мирным центром после событий двадцатого века", — подчеркнул политик.
Он также заявил, что удивлен воинственной политикой немецких властей и напомнил, что конфликт на Украине возник не в 2022 году и имеет более глубокую историю.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сказал, что его удивляют люди, правящие сейчас в Германии, так как они руководствуются не интересами своего государства, а коллективного Запада.
Не сработало: в Германии назвали следующий шаг Запада по Украине