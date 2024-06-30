https://1prime.ru/20240630/plan-849611032.html

"Неразумно": в Германии предложили неожиданный план по Украине

"Неразумно": в Германии предложили неожиданный план по Украине - 30.06.2024, ПРАЙМ

"Неразумно": в Германии предложили неожиданный план по Украине

Берлину следует быть в стороне от конфликта на Украине и поддерживать мир. Такое предложение выдвинул лидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Тюрингии... | 30.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-30T15:35+0300

2024-06-30T15:35+0300

2024-06-30T15:35+0300

политика

россия

германия

украина

конфликт

https://cdnn.1prime.ru/img/77666/89/776668947_0:98:1500:942_1920x0_80_0_0_6a931506955e433655a179227a8eaabe.jpg

МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Берлину следует быть в стороне от конфликта на Украине и поддерживать мир. Такое предложение выдвинул лидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Тюрингии Бьорн Хеке. Об этом он заявил в эфире канала Phoenix."Я пытаюсь дать понять, что позволить стране ввязаться в этот конфликт — неразумно. <…> Германия должна оставаться мирным центром после событий двадцатого века", — подчеркнул политик.Он также заявил, что удивлен воинственной политикой немецких властей и напомнил, что конфликт на Украине возник не в 2022 году и имеет более глубокую историю.Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сказал, что его удивляют люди, правящие сейчас в Германии, так как они руководствуются не интересами своего государства, а коллективного Запада.

https://1prime.ru/20240629/shag-849602775.html

германия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, германия, украина, конфликт