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В Германии сделали громкое предупреждение Мелони и Трампу о конфликте с РФ - 30.06.2024, ПРАЙМ
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В Германии сделали громкое предупреждение Мелони и Трампу о конфликте с РФ
В Германии сделали громкое предупреждение Мелони и Трампу о конфликте с РФ - 30.06.2024, ПРАЙМ
В Германии сделали громкое предупреждение Мелони и Трампу о конфликте с РФ
Электорат в странах Запада не желает, чтобы текущие противоречия с Россией переросли в полномасштабные боевые действия. Об этом заявил журналист из Германии... | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T23:15+0300
2024-06-30T23:15+0300
политика
запад
россия
германия
конфликт
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Электорат в странах Запада не желает, чтобы текущие противоречия с Россией переросли в полномасштабные боевые действия. Об этом заявил журналист из Германии Оливер Горус в социальной сети X."Мелони, Вилдерс, Кикль, Ле Пен, Орбан, Фараж, Милей и Трамп – избиратели на Западе не хотят нерегулируемой миграции и эскалации отношений с Россией", — предупредил он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ последнее время в странах Запада все чаще стали вести дискуссии о прямом вмешательстве в конфликт на Украине. В частности французский лидер Эммануэль Макрон говорил о возможной отправке в зону конфликта военных из Франции, а глава МИД Британии Дэвид Кэмерон указывал на допустимость нанесения ВСУ ударов по российской территории британским оружием.Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, предупреждал, что ввод европейских военных на Украину никак не повлияет на ситуацию на поле боя, а лишь приведет к тяжелым последствиям.
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запад, россия, германия, конфликт
Политика, ЗАПАД, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, конфликт
23:15 30.06.2024
 
В Германии сделали громкое предупреждение Мелони и Трампу о конфликте с РФ

Журналист Горус: западные избиратели не хотят эскалации отношений с Россией

© flickr.com / fdecomite%Флаг Германии
%Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2024
© flickr.com / fdecomite
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Электорат в странах Запада не желает, чтобы текущие противоречия с Россией переросли в полномасштабные боевые действия. Об этом заявил журналист из Германии Оливер Горус в социальной сети X.
"Мелони, Вилдерс, Кикль, Ле Пен, Орбан, Фараж, Милей и Трамп – избиратели на Западе не хотят нерегулируемой миграции и эскалации отношений с Россией", — предупредил он.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
В последнее время в странах Запада все чаще стали вести дискуссии о прямом вмешательстве в конфликт на Украине. В частности французский лидер Эммануэль Макрон говорил о возможной отправке в зону конфликта военных из Франции, а глава МИД Британии Дэвид Кэмерон указывал на допустимость нанесения ВСУ ударов по российской территории британским оружием.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, предупреждал, что ввод европейских военных на Украину никак не повлияет на ситуацию на поле боя, а лишь приведет к тяжелым последствиям.
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