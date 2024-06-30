https://1prime.ru/20240630/preduprezhdenie-849613767.html

В Германии сделали громкое предупреждение Мелони и Трампу о конфликте с РФ

В Германии сделали громкое предупреждение Мелони и Трампу о конфликте с РФ - 30.06.2024, ПРАЙМ

В Германии сделали громкое предупреждение Мелони и Трампу о конфликте с РФ

Электорат в странах Запада не желает, чтобы текущие противоречия с Россией переросли в полномасштабные боевые действия. Об этом заявил журналист из Германии... | 30.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-30T23:15+0300

2024-06-30T23:15+0300

2024-06-30T23:15+0300

политика

запад

россия

германия

конфликт

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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Электорат в странах Запада не желает, чтобы текущие противоречия с Россией переросли в полномасштабные боевые действия. Об этом заявил журналист из Германии Оливер Горус в социальной сети X."Мелони, Вилдерс, Кикль, Ле Пен, Орбан, Фараж, Милей и Трамп – избиратели на Западе не хотят нерегулируемой миграции и эскалации отношений с Россией", — предупредил он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ последнее время в странах Запада все чаще стали вести дискуссии о прямом вмешательстве в конфликт на Украине. В частности французский лидер Эммануэль Макрон говорил о возможной отправке в зону конфликта военных из Франции, а глава МИД Британии Дэвид Кэмерон указывал на допустимость нанесения ВСУ ударов по российской территории британским оружием.Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, предупреждал, что ввод европейских военных на Украину никак не повлияет на ситуацию на поле боя, а лишь приведет к тяжелым последствиям.

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запад

германия

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запад, россия, германия, конфликт