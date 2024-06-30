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"Будет решающим": Расмуссен сделал заявление о конфликте на Украине

"Будет решающим": Расмуссен сделал заявление о конфликте на Украине - 30.06.2024, ПРАЙМ

"Будет решающим": Расмуссен сделал заявление о конфликте на Украине

Решающим в украинском конфликте может стать 2025 год, считает экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Свое мнение он выразил в интервью NTV. | 30.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-30T18:45+0300

2024-06-30T18:45+0300

2024-06-30T18:47+0300

политика

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андерс фог расмуссен

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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Решающим в украинском конфликте может стать 2025 год, считает экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Свое мнение он выразил в интервью NTV."На мой взгляд, следующий год будет решающим. Если мы дадим украинцам все, что им нужно, не только для выживания, но и для победы в войне, у них появятся хорошие шансы", — сказал он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРасмуссен полагает, что уже сегодня нужно начинать процесс включения Украины в НАТО, несмотря на идущие в стране боевые действия. Кроме того, экс-генсек НАТО добавил, что Запад сделал неправильный выбор в 2008 году, когда не принял план действий по членству в альянсе Украины и Грузии.По его словам, Украину "запарковали в зале ожидания, так сказать, в серой зоне" и "это оказалось очень опасным местом".Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

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украина, нато, андерс фог расмуссен, сво