https://1prime.ru/20240630/roskomnadzor-849612105.html

Роскомнадзор заблокировал книжный сайт BAbook

Роскомнадзор заблокировал книжный сайт BAbook - 30.06.2024, ПРАЙМ

Роскомнадзор заблокировал книжный сайт BAbook

Роскомнадзор заблокировал доступ к книжному сайту BAbook, который создал ранее писатель Борис Акунин* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили*). Соответствующая... | 30.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-30T15:19+0300

2024-06-30T15:19+0300

2024-06-30T15:19+0300

роскомнадзор

блокировка

книги

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Роскомнадзор заблокировал доступ к книжному сайту BAbook, который создал ранее писатель Борис Акунин* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили*). Соответствующая информация опубликована в универсальном сервисе ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в Интернете. "Доступ ограничивается к странице", — сказано в сообщении. На указанном сайте можно было купить книги авторов, которые не издаются в России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в список террористов и экстремистов

https://1prime.ru/20240628/blinovskaya-849588562.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

роскомнадзор, блокировка, книги