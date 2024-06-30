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Роскомнадзор заблокировал книжный сайт BAbook - 30.06.2024, ПРАЙМ
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Роскомнадзор заблокировал книжный сайт BAbook
Роскомнадзор заблокировал книжный сайт BAbook - 30.06.2024, ПРАЙМ
Роскомнадзор заблокировал книжный сайт BAbook
Роскомнадзор заблокировал доступ к книжному сайту BAbook, который создал ранее писатель Борис Акунин* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили*). Соответствующая... | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T15:19+0300
2024-06-30T15:19+0300
роскомнадзор
блокировка
книги
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Роскомнадзор заблокировал доступ к книжному сайту BAbook, который создал ранее писатель Борис Акунин* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили*). Соответствующая информация опубликована в универсальном сервисе ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в Интернете. "Доступ ограничивается к странице", — сказано в сообщении. На указанном сайте можно было купить книги авторов, которые не издаются в России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в список террористов и экстремистов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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роскомнадзор, блокировка, книги
Роскомнадзор, блокировка, книги
15:19 30.06.2024
 
Роскомнадзор заблокировал книжный сайт BAbook

Роскомнадзор заблокировал созданный писателем Акуниным* книжный сайт BAbook

Роскомнадзор
Роскомнадзор
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Роскомнадзор заблокировал доступ к книжному сайту BAbook, который создал ранее писатель Борис Акунин* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили*). Соответствующая информация опубликована в универсальном сервисе ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в Интернете.
"Доступ ограничивается к странице", — сказано в сообщении.
На указанном сайте можно было купить книги авторов, которые не издаются в России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в список террористов и экстремистов
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Роскомнадзорблокировкакниги
 
 
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