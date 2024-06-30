https://1prime.ru/20240630/roskomnadzor-849612105.html
Роскомнадзор заблокировал книжный сайт BAbook
Роскомнадзор заблокировал книжный сайт BAbook - 30.06.2024, ПРАЙМ
Роскомнадзор заблокировал книжный сайт BAbook
Роскомнадзор заблокировал доступ к книжному сайту BAbook, который создал ранее писатель Борис Акунин* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили*). Соответствующая... | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T15:19+0300
2024-06-30T15:19+0300
2024-06-30T15:19+0300
роскомнадзор
блокировка
книги
https://cdnn.1prime.ru/img/84177/45/841774571_0:0:933:526_1920x0_80_0_0_1a5480d25c12b3a6de1d3fc79497bb71.jpg
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Роскомнадзор заблокировал доступ к книжному сайту BAbook, который создал ранее писатель Борис Акунин* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили*). Соответствующая информация опубликована в универсальном сервисе ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в Интернете. "Доступ ограничивается к странице", — сказано в сообщении. На указанном сайте можно было купить книги авторов, которые не издаются в России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в список террористов и экстремистов
https://1prime.ru/20240628/blinovskaya-849588562.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84177/45/841774571_82:0:911:622_1920x0_80_0_0_bd63388112a779b1484edd35de7b8fcd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскомнадзор, блокировка, книги
Роскомнадзор, блокировка, книги
Роскомнадзор заблокировал книжный сайт BAbook
Роскомнадзор заблокировал созданный писателем Акуниным* книжный сайт BAbook
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Роскомнадзор заблокировал доступ к книжному сайту BAbook, который создал ранее писатель Борис Акунин* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили*). Соответствующая информация опубликована в универсальном сервисе ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в Интернете.
"Доступ ограничивается к странице", — сказано в сообщении.
На указанном сайте можно было купить книги авторов, которые не издаются в России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в список террористов и экстремистов
Блиновская внесла средства с продажи квартиры в счет налоговой недоимки