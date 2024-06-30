https://1prime.ru/20240630/sanktsii-849607272.html

Эксперты подсчитали, сколько Запад потерял из-за санкций против России

Эксперты подсчитали, сколько Запад потерял из-за санкций против России - 30.06.2024, ПРАЙМ

Эксперты подсчитали, сколько Запад потерял из-за санкций против России

Импортеры из недружественных стран за два года действия санкций недополучили российских товаров на 256,5 миллиарда долларов (почти 21 триллион рублей), при этом | 30.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-30T08:16+0300

2024-06-30T08:16+0300

2024-06-30T08:17+0300

экономика

запад

потери

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Импортеры из недружественных стран за два года действия санкций недополучили российских товаров на 256,5 миллиарда долларов (почти 21 триллион рублей), при этом Россия смогла перенаправить товары на эту сумму другим государствам и даже получила выгоду в 5 триллионов рублей, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных. Зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в середине июня сообщил, что Россия собирается подсчитать полученный от санкций ущерб для возможности в дальнейшем его предъявить вводившим ограничения странам. Согласно торговой статистике, российский экспорт в недружественные страны в последние два года был неоднородным: некоторые позиции снижались, другие – росли. Если брать только первые, то в 2022 году западные импортеры недополучили товаров на 64,1 миллиарда долларов (4,5 триллиона рублей), а в 2023 году - на 192,4 миллиарда долларов (16,5 триллиона рублей). Таким образом, за два года ограничений они недосчитались 256,5 миллиарда долларов, или почти 21 триллион рублей. В то же время, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), по итогам двух лет российский экспорт оказался в плюсе: по сравнению с периодом до санкций удалось дополнительно заработать за два года 30,9 миллиарда долларов (5 триллионов рублей). Таким образом, благодаря торговле с дружественными странами Россия за два года компенсировала выпавшие доходы, заработав дополнительно как минимум 287,5 миллиарда долларов, или 26 триллионов рублей. В разрезе по товарным группам больше половины товаров (55%), не доехавших до Запада, пришлось на минералы - 107 миллиардов долларов, еще 38 миллиардов пришлось на драгоценности и 20,7 миллиарда - на металлы. Потери импортеров древесины и продукции из нее составили 9,2 миллиарда долларов, пластмассы и резины - 5,4 миллиарда, оборудования, инструментов и транспорта - 5 миллиардов, химикатов - 4,5 миллиарда. Поставки еды сократились на 1,3 миллиарда, продуктов животного происхождения и стройматериалов - на 1,2 миллиарда по каждой группе, а промтоваров - на 0,9 миллиарда. Меньше всего охлаждение торговых отношений затронуло продукты растительного происхождения - сокращение составило 638,5 миллиона долларов, а также жиры и масла - 464,5 миллиона, ткани и одежду - 325 миллиона и предметы искусства - 44 миллиона.

https://1prime.ru/20240629/sanktsii-849598860.html

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запад, потери