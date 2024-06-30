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ФТС: Россия выиграла на санкциях пять триллионов рублей
ФТС: Россия выиграла на санкциях пять триллионов рублей - 30.06.2024, ПРАЙМ
ФТС: Россия выиграла на санкциях пять триллионов рублей
Российские экспортеры, перенаправив после введения санкций товарные потоки в дружественные страны, за два года ограничений не только не потеряли в доходах, но и | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T12:13+0300
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МОСКВА, 30 июн – ПРАЙМ. Российские экспортеры, перенаправив после введения санкций товарные потоки в дружественные страны, за два года ограничений не только не потеряли в доходах, но и сумели дополнительно заработать $30,9 млрд, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.Как указывается в статье агентства, по сравнению с "досанкционным" периодом российские экспортеры за два года сумели дополнительно заработать $30,9 млрд, или около пяти триллионов рублей.При этом импортеры из недружественных стран в течение двух "санкционных" лет недополучили товаров из Российской Федерации на сумму в $256,5 млрд, или около 21 триллион рублей, говорится в статье.
https://1prime.ru/20240629/sanktsii-849598860.html
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россия, выигрыш
Экономика, РОССИЯ, выигрыш
ФТС: Россия выиграла на санкциях пять триллионов рублей
Данные ФТС: Россия выиграла на санкциях пять триллионов рублей