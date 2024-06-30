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Норвегия присоединилась к 14-му антироссийскому пакету санкций Евросоюза - 30.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Норвегия присоединилась к 14-му антироссийскому пакету санкций Евросоюза
Норвегия присоединилась к 14-му антироссийскому пакету санкций Евросоюза - 30.06.2024, ПРАЙМ
Норвегия присоединилась к 14-му антироссийскому пакету санкций Евросоюза
Норвегия присоединилась к 14-му пакету санкций Европейского союза против Российской Федерации, сообщил норвежский МИД. | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T13:37+0300
2024-06-30T13:38+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Норвегия присоединилась к 14-му пакету санкций Европейского союза против Российской Федерации, сообщил норвежский МИД.Неделю назад Совет Евросоюза утвердил 14-й по счету пакет санкций в отношении России. В состав нового пакета вошли как экономические, так и персональные ограничения. В частности, санкции введены против 69 физических лиц и 47. Под ограничения Евросоюза попали российский СПГ, СПФС Банка России, новые товары и услуги. В сообщении норвежского внешнеполитического ведомства указывается: "Норвегия согласовала 14-й пакет санкций со стороны ЕС против России. Началась работа по введению санкций в норвежское законодательство".
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россия
Экономика, РОССИЯ
13:37 30.06.2024 (обновлено: 13:38 30.06.2024)
 
Норвегия присоединилась к 14-му антироссийскому пакету санкций Евросоюза

МИД: Норвегия присоединилась к 14-му пакету санкций Евросоюза в отношении России

© Unsplash/Sandro KradolferФлаг Норвегии
Флаг Норвегии
© Unsplash/Sandro Kradolfer
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Норвегия присоединилась к 14-му пакету санкций Европейского союза против Российской Федерации, сообщил норвежский МИД.
Неделю назад Совет Евросоюза утвердил 14-й по счету пакет санкций в отношении России. В состав нового пакета вошли как экономические, так и персональные ограничения. В частности, санкции введены против 69 физических лиц и 47. Под ограничения Евросоюза попали российский СПГ, СПФС Банка России, новые товары и услуги.
Флаг Норвегии
Kongsberg открыла в Норвегии завод по производству ракет
20 июня, 16:25
В сообщении норвежского внешнеполитического ведомства указывается: "Норвегия согласовала 14-й пакет санкций со стороны ЕС против России. Началась работа по введению санкций в норвежское законодательство".
 
ЭкономикаРОССИЯ
 
 
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