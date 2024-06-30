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Норвегия присоединилась к 14-му антироссийскому пакету санкций Евросоюза

Норвегия присоединилась к 14-му антироссийскому пакету санкций Евросоюза - 30.06.2024, ПРАЙМ

Норвегия присоединилась к 14-му антироссийскому пакету санкций Евросоюза

Норвегия присоединилась к 14-му пакету санкций Европейского союза против Российской Федерации, сообщил норвежский МИД. | 30.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-30T13:37+0300

2024-06-30T13:37+0300

2024-06-30T13:38+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Норвегия присоединилась к 14-му пакету санкций Европейского союза против Российской Федерации, сообщил норвежский МИД.Неделю назад Совет Евросоюза утвердил 14-й по счету пакет санкций в отношении России. В состав нового пакета вошли как экономические, так и персональные ограничения. В частности, санкции введены против 69 физических лиц и 47. Под ограничения Евросоюза попали российский СПГ, СПФС Банка России, новые товары и услуги. В сообщении норвежского внешнеполитического ведомства указывается: "Норвегия согласовала 14-й пакет санкций со стороны ЕС против России. Началась работа по введению санкций в норвежское законодательство".

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