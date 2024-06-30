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В Германии со страхом ждут шага России при отказе Запада от переговоров - 30.06.2024, ПРАЙМ
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В Германии со страхом ждут шага России при отказе Запада от переговоров
В Германии со страхом ждут шага России при отказе Запада от переговоров - 30.06.2024, ПРАЙМ
В Германии со страхом ждут шага России при отказе Запада от переговоров
Западу необходимо как можно скорее приступить к переговорам с Москвой по украинскому вопросу. В противном случае мир может попасть в очень тяжелую ситуацию... | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T22:25+0300
2024-06-30T22:25+0300
политика
россия
украина
переговоры
запад
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Западу необходимо как можно скорее приступить к переговорам с Москвой по украинскому вопросу. В противном случае мир может попасть в очень тяжелую ситуацию. Такое мнение выразил немецкий экономист и председатель Восточного комитета германской экономики Экхард Кордес в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche."Я молюсь и надеюсь, что для западной стороны придет озарение о необходимости переговоров. Но сейчас я не вижу признаков предрасположенности к этому. Мне кажется, что из-за этого мы можем оказаться в очень тяжелой ситуации", — сказал он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКордес подчеркнул, что в настоящее время вероятность начала ядерной войны не нулевая, но при этом далеко не стопроцентная. Он полагает, что чем раньше Запад запустит процесс диалога с Россией, тем лучше будет для всего мира в целом.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что для начала переговоров Киеву следует вывести силы ВСУ со всей территории новых российских регионов — ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Он добавил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Украины на данное условие. По словам российского лидера, Киев также должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, так как Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
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украина
запад
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россия, украина, переговоры, запад
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры, ЗАПАД
22:25 30.06.2024
 
В Германии со страхом ждут шага России при отказе Запада от переговоров

Экономист Кордес: Западу следует скорее приступить к переговорам с Россией

© Unsplash/Amer KaasemБерлин, Германия
Берлин, Германия
© Unsplash/Amer Kaasem
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Западу необходимо как можно скорее приступить к переговорам с Москвой по украинскому вопросу. В противном случае мир может попасть в очень тяжелую ситуацию. Такое мнение выразил немецкий экономист и председатель Восточного комитета германской экономики Экхард Кордес в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche.
"Я молюсь и надеюсь, что для западной стороны придет озарение о необходимости переговоров. Но сейчас я не вижу признаков предрасположенности к этому. Мне кажется, что из-за этого мы можем оказаться в очень тяжелой ситуации", — сказал он.
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Кордес подчеркнул, что в настоящее время вероятность начала ядерной войны не нулевая, но при этом далеко не стопроцентная. Он полагает, что чем раньше Запад запустит процесс диалога с Россией, тем лучше будет для всего мира в целом.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что для начала переговоров Киеву следует вывести силы ВСУ со всей территории новых российских регионов — ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Он добавил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Украины на данное условие. По словам российского лидера, Киев также должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, так как Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2024
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