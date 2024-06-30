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Израиль продолжит сотрудничество с банками Палестины на Западном берегу

Израиль продолжит сотрудничество с банками Палестины на Западном берегу - 30.06.2024, ПРАЙМ

Израиль продолжит сотрудничество с банками Палестины на Западном берегу

Глава Минфина Израиля Бецалель Смотрич своим решением продлил разрешение на сотрудничество израильской банковской системы с палестинскими банками на Западном... | 30.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-30T10:45+0300

2024-06-30T10:45+0300

2024-06-30T10:46+0300

экономика

банки

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Глава Минфина Израиля Бецалель Смотрич своим решением продлил разрешение на сотрудничество израильской банковской системы с палестинскими банками на Западном берегу. Об этом сообщает информагентство Reuters, ссылаясь на данные представителя министра. В сообщении агентства указывается: "Министр финансов Израиля продлил действие исключения, которое разрешает сотрудничество между банковской системой (Израиля - прим. ред.) и палестинскими банками на оккупированном Западном берегу".

https://1prime.ru/20240626/germaniya-849517252.html

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