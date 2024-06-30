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Израиль продолжит сотрудничество с банками Палестины на Западном берегу - 30.06.2024, ПРАЙМ
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Израиль продолжит сотрудничество с банками Палестины на Западном берегу
Израиль продолжит сотрудничество с банками Палестины на Западном берегу - 30.06.2024, ПРАЙМ
Израиль продолжит сотрудничество с банками Палестины на Западном берегу
Глава Минфина Израиля Бецалель Смотрич своим решением продлил разрешение на сотрудничество израильской банковской системы с палестинскими банками на Западном... | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T10:45+0300
2024-06-30T10:46+0300
экономика
банки
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Глава Минфина Израиля Бецалель Смотрич своим решением продлил разрешение на сотрудничество израильской банковской системы с палестинскими банками на Западном берегу. Об этом сообщает информагентство Reuters, ссылаясь на данные представителя министра. В сообщении агентства указывается: "Министр финансов Израиля продлил действие исключения, которое разрешает сотрудничество между банковской системой (Израиля - прим. ред.) и палестинскими банками на оккупированном Западном берегу".
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банки
Экономика, Банки
10:45 30.06.2024 (обновлено: 10:46 30.06.2024)
 
Израиль продолжит сотрудничество с банками Палестины на Западном берегу

Reuters: Израиль продолжит сотрудничество с банками Палестины на Западном берегу

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Израиля на улице в Иерусалим
Флаг Израиля на улице в Иерусалим - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Глава Минфина Израиля Бецалель Смотрич своим решением продлил разрешение на сотрудничество израильской банковской системы с палестинскими банками на Западном берегу. Об этом сообщает информагентство Reuters, ссылаясь на данные представителя министра.
В сообщении агентства указывается: "Министр финансов Израиля продлил действие исключения, которое разрешает сотрудничество между банковской системой (Израиля - прим. ред.) и палестинскими банками на оккупированном Западном берегу".
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