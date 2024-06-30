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Минобрнауки обосновало повышение стипендий до МРОТ - 30.06.2024, ПРАЙМ
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Минобрнауки обосновало повышение стипендий до МРОТ
Минобрнауки обосновало повышение стипендий до МРОТ - 30.06.2024, ПРАЙМ
Минобрнауки обосновало повышение стипендий до МРОТ
Инициатива о повышении стипендий студентов с детьми до уровня МРОТ финансово просчитана и проработана с министерством труда, но это вопрос договоренностей и... | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T09:19+0300
2024-06-30T09:20+0300
экономика
минобрнауки
стипендия
мрот
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Инициатива о повышении стипендий студентов с детьми до уровня МРОТ финансово просчитана и проработана с министерством труда, но это вопрос договоренностей и согласования, заявила РИА Новости замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова. Минобрнауки ранее направило в Минтруд предложение о новой социальной стипендии для студентов. Инициатива предусматривает, чтобы учащимся в вузах матерям и отцам детей-дошкольников ежемесячно выплачивали сумму в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ). "Это проект, который мы предлагаем в рамках нацпроекта "Семья". И это совместная с нами инициатива, все это прорабатывается, просматривается", - сказала Петрова, отвечая на вопрос о том, есть ли ответ от Минтруда на эту инициативу. На просьбу уточнить, проработана ли уже идея между министерствами, представитель Минобрнауки подчеркнула: "конечно, мы же договариваемся, прорабатываем". Она отметила, что структура будущего нацпроекта "Семья" сейчас формируется, это будет обсуждаться и на предстоящих в июле стратегических сессиях правительства. "Но это инициатива, которую мы уже, конечно, проработали, обсуждали. Это тот запрос от студенческих семей, который есть. И даже финансово мы тоже все просчитали, но это все вопрос договоренностей и согласования", - заявила Петрова. По имеющимся сейчас у министерства данным, в России около 34 тысяч мам-студенток с детьми. Число студенческих семей в целом - около 17 тысяч, с учетом и тех семей, где еще нет детей, отметила замминистра. Поэтому пока нельзя точно определить, скольких семей может коснуться инициатива о новой социальной стипендии. "Пока не можем сказать, потому что сейчас как раз идет сбор статистики. И это та статистика, которую мы должны вместе собирать с Росстатом. Делаем эти запросы", - рассказала Петрова.
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минобрнауки, стипендия, мрот
Экономика, Минобрнауки, стипендия, МРОТ
09:19 30.06.2024 (обновлено: 09:20 30.06.2024)
 
Минобрнауки обосновало повышение стипендий до МРОТ

Минобрнауки: повышение стипендий студентов с детьми до МРОТ финансово просчитано

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанк" Преподаватель и студенты во время лекции
 Преподаватель и студенты во время лекции - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Инициатива о повышении стипендий студентов с детьми до уровня МРОТ финансово просчитана и проработана с министерством труда, но это вопрос договоренностей и согласования, заявила РИА Новости замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.
Минобрнауки ранее направило в Минтруд предложение о новой социальной стипендии для студентов. Инициатива предусматривает, чтобы учащимся в вузах матерям и отцам детей-дошкольников ежемесячно выплачивали сумму в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ).
"Это проект, который мы предлагаем в рамках нацпроекта "Семья". И это совместная с нами инициатива, все это прорабатывается, просматривается", - сказала Петрова, отвечая на вопрос о том, есть ли ответ от Минтруда на эту инициативу.
На просьбу уточнить, проработана ли уже идея между министерствами, представитель Минобрнауки подчеркнула: "конечно, мы же договариваемся, прорабатываем".
Она отметила, что структура будущего нацпроекта "Семья" сейчас формируется, это будет обсуждаться и на предстоящих в июле стратегических сессиях правительства.
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"Но это инициатива, которую мы уже, конечно, проработали, обсуждали. Это тот запрос от студенческих семей, который есть. И даже финансово мы тоже все просчитали, но это все вопрос договоренностей и согласования", - заявила Петрова.
По имеющимся сейчас у министерства данным, в России около 34 тысяч мам-студенток с детьми. Число студенческих семей в целом - около 17 тысяч, с учетом и тех семей, где еще нет детей, отметила замминистра. Поэтому пока нельзя точно определить, скольких семей может коснуться инициатива о новой социальной стипендии.
"Пока не можем сказать, потому что сейчас как раз идет сбор статистики. И это та статистика, которую мы должны вместе собирать с Росстатом. Делаем эти запросы", - рассказала Петрова.
 
ЭкономикаМинобрнаукистипендияМРОТ
 
 
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