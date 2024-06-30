https://1prime.ru/20240630/sukhogruz-849612341.html

В Турции пытаются снять с мели прибывший из России сухогруз

В Турции пытаются снять с мели прибывший из России сухогруз - 30.06.2024, ПРАЙМ

В Турции пытаются снять с мели прибывший из России сухогруз

У берегов Стамбула уже третьи сутки продолжают предпринимать попытки по снятию с мели прибывшего из России сухогруза. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. | 30.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-30T15:33+0300

2024-06-30T15:33+0300

2024-06-30T15:33+0300

происшествия

турция

мраморное море

мель

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СТАМБУЛ, 30 июн - ПРАЙМ. У берегов Стамбула уже третьи сутки продолжают предпринимать попытки по снятию с мели прибывшего из России сухогруза. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. Ранее генеральное управление береговой охраны Турции сообщило, что следовавший из РФ 169-метровый сухогруз Lady Ayana сел на мель в пятницу в Мраморном море у берегов района Ешилкёй.Турецкий Минтранс направило буксир и катер для эвакуации экипажа к судну под флагом Барбадоса. По состоянию на 15.00 (совпадает с мск) судно продолжает оставаться на мели недалеко от берега, на море сильные волны из-за ветра. В операции принимают участие как минимум два буксира. Перед началом операции водолазы провели оценку ущерба судна, сообщала ранее береговая охрана.

https://1prime.ru/20240628/khusity-849593572.html

турция

мраморное море

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турция, мраморное море, мель