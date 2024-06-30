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В Турции пытаются снять с мели прибывший из России сухогруз
В Турции пытаются снять с мели прибывший из России сухогруз - 30.06.2024, ПРАЙМ
В Турции пытаются снять с мели прибывший из России сухогруз
У берегов Стамбула уже третьи сутки продолжают предпринимать попытки по снятию с мели прибывшего из России сухогруза. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T15:33+0300
2024-06-30T15:33+0300
2024-06-30T15:33+0300
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СТАМБУЛ, 30 июн - ПРАЙМ. У берегов Стамбула уже третьи сутки продолжают предпринимать попытки по снятию с мели прибывшего из России сухогруза. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. Ранее генеральное управление береговой охраны Турции сообщило, что следовавший из РФ 169-метровый сухогруз Lady Ayana сел на мель в пятницу в Мраморном море у берегов района Ешилкёй.Турецкий Минтранс направило буксир и катер для эвакуации экипажа к судну под флагом Барбадоса. По состоянию на 15.00 (совпадает с мск) судно продолжает оставаться на мели недалеко от берега, на море сильные волны из-за ветра. В операции принимают участие как минимум два буксира. Перед началом операции водолазы провели оценку ущерба судна, сообщала ранее береговая охрана.
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Происшествия, ТУРЦИЯ, Мраморное море, мель
В Турции пытаются снять с мели прибывший из России сухогруз
РИА Новости: в Турции третьи сутки пытаются снять с мели сухогруз из России
СТАМБУЛ, 30 июн - ПРАЙМ. У берегов Стамбула уже третьи сутки продолжают предпринимать попытки по снятию с мели прибывшего из России сухогруза. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
Ранее генеральное управление береговой охраны Турции сообщило, что следовавший из РФ 169-метровый сухогруз Lady Ayana сел на мель в пятницу в Мраморном море у берегов района Ешилкёй.
Турецкий Минтранс направило буксир и катер для эвакуации экипажа к судну под флагом Барбадоса.
По состоянию на 15.00 (совпадает с мск) судно продолжает оставаться на мели недалеко от берега, на море сильные волны из-за ветра. В операции принимают участие как минимум два буксира.
Перед началом операции водолазы провели оценку ущерба судна, сообщала ранее береговая охрана.
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