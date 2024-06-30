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Китай побил рекорд по продаже ковров в США
Китай побил рекорд по продаже ковров в США - 30.06.2024, ПРАЙМ
Китай побил рекорд по продаже ковров в США
Китай в мае продал Соединенным Штатам ковров на 88 миллионов долларов, что стало рекордным значением для взаимной торговли двух стран, подсчитало РИА Новости по | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T07:18+0300
2024-06-30T07:18+0300
2024-06-30T07:19+0300
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Китай в мае продал Соединенным Штатам ковров на 88 миллионов долларов, что стало рекордным значением для взаимной торговли двух стран, подсчитало РИА Новости по данным китайской статистики. США по итогам мая стал крупнейшим покупателем китайских ковров - на него пришлось 23% всех поставок. Всего за рубеж Поднебесная отгрузила такой продукции на 380,7 миллиона долларов. Таким образом, Штаты заметно обогнали некоторые страны, для которых ковры являются традиционным элементом декора: например, на Ирак и Японию в мае пришлось по 6% поставок, на Саудовскую Аравию и Малайзию - по 5%, на ОАЭ - 3%. Россия в рейтинге крупнейших покупателей оказалась на 20-м месте: в мае отгрузки в нашу страну составили 1% от общего объема экспорта, или 5,4 миллиона долларов.
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китай, торговля, сша
Экономика, КИТАЙ, торговля, США
Китай побил рекорд по продаже ковров в США
Статбюро КНР: в мае Китай побил рекорд по продаже ковров в США
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Китай в мае продал Соединенным Штатам ковров на 88 миллионов долларов, что стало рекордным значением для взаимной торговли двух стран, подсчитало РИА Новости по данным китайской статистики.
США по итогам мая стал крупнейшим покупателем китайских ковров - на него пришлось 23% всех поставок. Всего за рубеж Поднебесная отгрузила такой продукции на 380,7 миллиона долларов.
Таким образом, Штаты заметно обогнали некоторые страны, для которых ковры являются традиционным элементом декора: например, на Ирак и Японию в мае пришлось по 6% поставок, на Саудовскую Аравию и Малайзию - по 5%, на ОАЭ - 3%.
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Россия в рейтинге крупнейших покупателей оказалась на 20-м месте: в мае отгрузки в нашу страну составили 1% от общего объема экспорта, или 5,4 миллиона долларов.